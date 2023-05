Was ist heute in München passiert? Ein Überblick.

"Ich habe von keiner Seite ausreichende Informationen bekommen" Münchens OB Dieter Reiter wird knapp zwei Stunden vor dem Untersuchungsausschuss zur zweiten Stammstrecke im bayerischen Landtag vernommen - als Zeuge. Er tut es mit der ihm eigenen Mischung aus Flapsigkeit und Ernsthaftigkeit.

Eine Entschuldigung für Monika Gruber - und ein Maulkorb Monika Gruber will vor dem Landgericht München Schmerzensgeld erstreiten wegen einer Namensverwechslung bei der Schufa. Am Ende stimmt die Kabarettistin einem Vergleich zu - und verpflichtet sich, die Causa nicht in einem Kabarettprogramm zu verwursten. (SZ Plus)

Wegen Engagements bei "Querdenker"-Zeitung: Münchner Professor droht Disziplinarverfahren Michael Meyen war kurzzeitig Herausgeber von "Demokratischer Widerstand" und schreibt dort weiter als Kolumnist. Nach einer Prüfung durch den Verfassungsschutz hat die LMU nun die Landesanwaltschaft eingeschaltet. (SZ Plus)

Stellwerk-Ärger am Ostbahnhof bleibt Mit der neuen Anlage sollte der S-Bahnverkehr zuverlässiger werden. Doch jetzt wird die Inbetriebnahme um ein Jahr nach hinten verschoben und die Probleme für Pendler bleiben.

"Ich habe mich bei Aki Watzke entschuldigt" Dortmund zu doof für den Titel? Die Prognose holt den bayerischen Ministerpräsidenten nun womöglich ein. Am Samstag würde Markus Söder dem BVB gratulieren - und er glaubt: Der FC Bayern benötigt "einen neuen Schub". (SZ Plus)

Inklusive Ausstattung des KVR: Eine Behörde für alle

Pfingstferien: Es wird voll auf Bayerns Straßen

Erneute Massenschlägerei: Löwen-Fans gehen auf Bayern-Anhänger los

