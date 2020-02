In Bayern gibt es zwei neue und damit insgesamt 14 bestätigte Coronavirus-Fälle. Die zwei Neuerkrankungen stehen im Zusammenhang mit dem Automobilzulieferer aus Stockdorf bei München, bei dem vor einigen Wochen ein erster Mitarbeiter positiv auf die Lungenkrankheit getestet worden war, wie das bayerische Gesundheitsministerium mitteilte. Der Mann hatte sich bei einer chinesischen Kollegin angesteckt, die wenig später in ihre Heimat zurückflog. Trotz der neuen Fälle will Webasto die Zentrale in Stockdorf nach zweiwöchiger Schließung wieder öffnen.

© SZ vom 12.02.2020 / dpa Feedback