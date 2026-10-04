In der Früh hat er seine Ruhe, sagt Wilhelm Spitzhirn. Am schönsten sei es, wenn er den Sternenhimmel noch sehe und bald darauf allmählich die Sonne aufgehe. Schon seit 14 Jahren beginnt er um zwei Uhr nachts mit der Arbeit. Solange Spitzhirn fit ist, möchte er Zeitungen austragen. „Für mich ist das mehr Frühsport als Arbeit.“

Wenn die meisten im Bett liegen, sind in München rund 500 Zustellerinnen und Zusteller unterwegs und liefern die Süddeutsche Zeitung aus. Bis zum Morgen legen sie die Zeitungen vor Haus- und Wohnungstüren oder stecken sie in Briefkästen. Und das sechs Tage die Woche. Die Zusteller sorgen dafür, dass die Printausgabe der SZ zum Frühstück auf den Küchentischen der Abonnentinnen und Abonnenten liegt. Und doch bekommen die meisten Leser nur wenig von der Arbeit der Zusteller mit.

Darum widmet der Süddeutsche Verlag den Zustellern jedes Jahr ein kleines Fest auf dem Oktoberfest. In Poschners Festzelt sollen Hendl, Blaukraut, Knödel und reichlich Getränkemarken Wertschätzung ausdrücken. 270 Zusteller sind der Einladung in die Hühnerbraterei am letzten Wiesnsamstag gefolgt. Das Poschner-Zelt feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen, auf dem Balkon spielt die Band Out of Minga. Als sie den Song „Bella Napoli“ anstimmen, schieben die Zusteller in den ersten Reihen den Kaiserschmarrn beiseite und singen mit.

Sarah Cooke prostet zu. Sie ist seit drei Jahren Zustellerin der SZ, hauptberuflich ist sie Buchhändlerin. Für sie sei es immer noch etwas Besonderes, eine Tageszeitung in der Hand zu haben. „Wichtige Artikel schneide ich immer aus.“ Auch wenn sich die SZ wie viele andere Zeitungen längst auf dem Handy oder Tablet lesen lässt, gehört die gedruckte Ausgabe noch lange nicht der Vergangenheit an. In ganz München werden täglich bis zu 70 000 Exemplare ausgeliefert.

Liebt die gedruckte Zeitung: Buchhändlerin und SZ-Zustellerin Sarah Cooke. Foto: Johannes Simon

Die Zusteller transportieren durchschnittlich 80 Zeitungen in ihrem Anhänger am Fahrrad, an den Wochenenden oft mehr. Sarah Cooke sagt, dass sie die Zeitungen in ihrem Gebiet rund um den Petuelring auch mal in den sechsten Stock trage, in vielen Altbauten gebe es ja keinen Aufzug. Dass man das Ganze in der Nacht mache, sei zwar eine Belastung. Dafür sei es immer schön ruhig. „Ich hab’ die Straßen für mich.“

Bis sieben Uhr morgens dauert es in der Regel, bis die Zusteller ihre Zeitungen ausgetragen haben. Und nicht alle legen sich danach ins Bett, für manche geht es dann weiter mit dem nächsten Job.

Horst Meyer liefert Zeitungen in Bogenhausen aus und füllt dann bei BMW Getränkeautomaten auf. Um 18 Uhr gehe es ins Bett. Bei Stefan Teicht ist es sein Hobby, für das er dann tagsüber Zeit hat. Ihn zieht es meist aufs Brauneck, von dort startet er mit seinem Gleitschirm und steigt mit der Thermik nach oben. „Da lade ich meine Batterie auf, um Energie fürs Zeitungenaustragen zu haben.“ Für manche sei der Job vielleicht „08/15“. Aber Teicht ist froh, mit seinen 65 Jahren immer an der frischen Luft zu sein. Als Zusteller arbeite er schon 28 Jahre.

Erst die Zeitungsrunde, dann ab aufs Brauneck: Stefan Teicht (vorne). Foto: Johannes Simon

Den gesundheitlichen Aspekt des Berufs will auch Alexander Boakes betonen. Der Brite musste sich erstmal an den neuen Schlafrhythmus gewöhnen. Aber für ihn sei es so, als würde er nachts ins Fitnessstudio gehen. „Der Job hält dich in Bewegung. Das ist ein großer Vorteil.“

Und auch eine Dame, die sich gerade auf den Weg zum Ausgang des Zelts macht, bleibt nochmal kurz stehen, um das zu unterstreichen. Sie sei jetzt fast 80 Jahre alt. „Wenn ich das nicht machen würde, wäre ich nicht so fit.“ Noch dazu sei es schön, „völlig unbeobachtet in der Nacht“ zu arbeiten. Die Dame möchte lieber anonym bleiben. Und sie ist in Begleitung einer Leserin der SZ.

Eine gute Gelegenheit nachzufragen, warum sie die Zeitung in gedruckter Form lesen möchte und nicht digital. Sie sagt, sie möge es, zu blättern und sofort zu sehen: „Aha, das ist ein großer Artikel, den les’ ich später.“ Die Abonnentin möchte nicht „in so ein kleines Guckerle“ schauen, wie sie Smartphone oder Tablet nennt.

Der Vorteil vom Fest am Samstag: Am Sonntag gibt es keine frische Zeitung zum Austragen. Foto: Johannes Simon

Die meisten Zusteller haben nach dem Mittagessen ihre Getränkemarken eingelöst, im Zelt wird es mit jedem Lied lauter. An der frischen Luft erklärt der Zusteller Moses Olick, warum er den Beruf gerne macht. Er bekomme dadurch starke Wadln. Und sobald man seine Routen kenne, sei das Zustellen ein guter Job. „Das einzige Problem ist das Wetter.“ Wenn es regnet, habe man ein Problem.

Während sich manche Zusteller sorgen, dass es in Zukunft weniger Print-Abonnenten geben könnte, glaubt Olick an die Zukunft einer gedruckten Zeitung. Sie helfe den Leuten dabei, aktiv zu bleiben. Im Hirn meint er – und deutet auf seine Stirn.