Von Ulrike Steinbacher

Die Baukosten steigen, die Zinsen ebenso - und für viele Bauprojekte wird es finanziell eng. Damit sich vor allem der Bau von bezahlbaren Wohnungen nicht verzögert oder gar zum Stillstand kommt, nimmt die Stadt viel Geld in die Hand: 270 Millionen Euro sollen als Zuschüsse an Bauträger, Genossenschaften oder städtische Wohnungsunternehmen ausgezahlt werden. Anne Krins von der Mitbauzentrale urteilt: "Es gibt in Deutschland keine andere Stadt, die so viel für ihren Wohnungsbau tut." Vom Teuerungsausgleich profitieren sollen letztlich Münchnerinnen und Münchner, die die Stadt am Laufen halten.