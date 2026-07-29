Wer sich in den vergangenen Jahren gefragt hat, wo im alten Gasteig sich die namensgebende fette Katze versteckt, der muss an diesem Abend nicht mal gut hinschauen, um sie zu finden. Gefühlt zehn Meter hoch hockt sie unten am Eingang zum Dachgarten und inspiziert jeden Besucher, fast bewegungslos, dabei ein Geräusch von sich gebend, als würde ihr ständig Luft in den massigen Leib gepumpt. Die Truppe um Till Hofmann, den Zwei- bis Dreitausendsassa in Sachen Kultur und sozialem Engagement, lässt halt ungern einen Gag liegen. Warum also nicht den Augenzwinker-Scherz mit der aufgeblasenen Katze? Das Leben ist schon ernst genug.