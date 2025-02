Ein Graffitisprayer hat am Sonntagabend in München mehrere Zugausfälle und etliche Verspätungen bei der Bahn verursacht. Der Mann sei von Mitarbeitern der Deutschen Bahn Sicherheit beim Sprayen an einer Brücke und einer Lärmschutzmauer beobachtet worden, teilte die Bundespolizei mit. Die Polizei rückte daraufhin aus. Um niemanden zu gefährden, wurden alle Gleise in der Nähe des Rangierbahnhofs Laim für den Zugverkehr gesperrt.