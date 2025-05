Durch eine nächtliche Kletteraktion auf einen Güterzug in München ist ein 16-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilt, kletterte er gemeinsam mit einem weiteren 16-Jährigen in der Nacht auf Freitag in der Nähe des Ostfriedhofs auf einen stehenden Güterzug.