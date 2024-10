Der Winterfahrplan der Deutschen Bahn bringt München neue Verbindungen nach Holland, Italien und in die Schweiz. Am kommenden Mittwoch beginnt der Verkauf der Fahrkarten dafür. Die Vorbuchungsfrist für Inlandsfahrten wird von sechs auf zwölf Monate verlängert. Damit können zum Beispiel Sparpreis-Karten für die Sommerferien 2025 schon weit im Voraus gebucht werden.

Mit dem ICE direkt nach Amsterdam

Reisende aus München erreichen Holland neu tagsüber umsteigefrei per ICE. Der ICE um 16.28 Uhr ab München fährt künftig über NRW hinaus nach Arnhem (22.27 Uhr), Utrecht und Amsterdam (23.29 Uhr). In der Gegenrichtung startet der ICE in Amsterdam um 8.30 Uhr und erreicht München um 15.27 Uhr.

Weiterer ECE München - Lindau - Zürich

Die stark nachgefragten und in den vergangenen Jahren schrittweise ausgeweiteten ECE-Verbindungen zwischen Zürich, Winterthur, St. Gallen, Bregenz, Lindau-Reutin, Memmingen, Buchloe und München werden um ein achtes Zugpaar ergänzt. Es fährt montags bis samstags ab Zürich (5.35 Uhr) und erreicht München um 9.05 Uhr. In der Gegenrichtung wird neu sonntags bis freitags noch eine späte Direktverbindung von München (20.55 Uhr) über Memmingen und Lindau-Reutin (22.52 Uhr) nach St. Gallen und Zürich (0.27 Uhr) angeboten.

Mehr Züge nach Italien

Von München über den Brenner werden die Verbindungen über Verona hinaus tagsüber häufiger. So geht es künftig ganzjährig zweimal täglich nach Venedig. Vom 17. April bis zum 5. Oktober 2025 fährt ein dritter Railjet täglich nach Bologna. In diesem Zeitraum fährt ein Railjet auch über Bologna hinaus nach Rimini (17.30 Uhr) und Ancona an der Adria (19.10 Uhr). Der Zug in die Gegenrichtung startet um 11.30 Uhr in Ancona und erreicht München um 20.26 Uhr.

Neue Pendlerverbindungen

Ein bisher unter der Woche ab Treuchtlingen fahrender ICE nach Donauwörth, Augsburg (7.06 Uhr) und München startet neu schon in Nürnberg (5.47 Uhr). Ein nachmittags bisher nur Montag bis Donnerstag verkehrender IC von München (16.07 Uhr) und Augsburg (16.42 Uhr) nach Donauwörth (17.02 Uhr), Treuchtlingen und Nürnberg (17.59 Uhr) mit Anschluss nach Berlin fährt künftig auch freitags.