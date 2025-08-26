Ein 31-Jähriger hat am Montagabend gegen 22.30 Uhr im Hauptbahnhof die Notbremsung eines Zuges verursacht. Der Mann war offensichtlich just am Bahnsteig angekommen, als die Regionalbahn mit Ziel Mittenwald bereits anfuhr. Der 31-Jährige schlug zunächst mit der Hand gegen eine Zugtüre, dann warf er eine volle Bierflasche dagegen, wobei die Scheibe zu Bruch ging. Anschließend warf er eine weitere Bierflasche gegen die Zugwand. Daraufhin betätigte die Zugbegleiterin die Notbremse.