HauptbahnhofZug verpasst: Mann wirft Bierflaschen hinterher

Weil er seinen Zug nicht mehr erreicht hat, warf ein Mannmit Bierflaschen nach der Regionalbahn (Symbolfoto).
Weil er seinen Zug nicht mehr erreicht hat, warf ein Mannmit Bierflaschen nach der Regionalbahn (Symbolfoto). (Foto: Sven Hoppe/dpa-tmn)

Ein 31-Jähriger verpasst denkbar knapp den Regionalzug nach Mittenwald. Daraufhin lässt er seinem Frust freie Bahn, sodass die Zugbegleiterin die Notbremse ziehen muss.

Ein 31-Jähriger hat am Montagabend gegen 22.30 Uhr im Hauptbahnhof die Notbremsung eines Zuges verursacht. Der Mann war offensichtlich just am Bahnsteig angekommen, als die Regionalbahn mit Ziel Mittenwald bereits anfuhr. Der 31-Jährige schlug zunächst mit der Hand gegen eine Zugtüre, dann warf er eine volle Bierflasche dagegen, wobei die Scheibe zu Bruch ging. Anschließend warf er eine weitere Bierflasche gegen die Zugwand. Daraufhin betätigte die Zugbegleiterin die Notbremse.

Der Flaschenwerfer flüchtete, konnte aber von Bundespolizisten wenig später in der Arnulfstraße festgenommen werden. Gegen den bereits polizeibekannten Mann wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, Sachbeschädigung und versuchter Körperverletzung ermittelt. Weil er keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde er dem Haftrichter vorgeführt.

