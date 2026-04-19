Zum Hauptinhalt springen

PolizeieinsatzMann belästigt fünf Mädchen im Zug und droht mit angeblicher Waffe

Ein 20-Jähriger soll Reisende im Zug belästigt und bedroht haben (Symbolfoto)
Ein 20-Jähriger soll Reisende im Zug belästigt und bedroht haben (Symbolfoto) Sven Hoppe/dpa

Ein 20-Jähriger droht Jugendlichen im Regionalzug, dass er eine Waffe habe und Menschen verletzen wolle. Ein Bundespolizist schreitet ein. Am Münchner Hauptbahnhof wird der Mann dann erneut auffällig.

Ein Mann hat in einem Regionalzug zwischen München-Pasing und Althegnenberg im Landkreis Fürstenfeldbruck mehrere Reisende belästigt und bedroht. Ein Bundespolizist, der privat in Uniform in dem Zug am Freitagmorgen mitfuhr, fixierte den Mann bis zum Eintreffen weiterer Kräfte, wie die Polizei mitteilte.

Der 20-Jährige soll unter anderem fünf Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren belästigt haben. Dabei habe er mehrfach bedrohlich geäußert, eine Waffe dabeizuhaben und Menschen verletzen zu wollen. Der Bundespolizist schritt daraufhin ein, am Bahnhof Althegnenberg kamen noch weitere Beamte dazu. Eine Durchsuchung des Mannes ergab, dass er keine Waffe dabeihatte, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und später wieder entlassen.

Am Freitagnachmittag wurde der 20-Jährige nach Polizeiangaben erneut auffällig, diesmal im Bereich des Münchner Hauptbahnhofs. Er soll Reisenden gegenüber geäußert haben, eine Waffe dabei zu haben. Beamte nahmen ihn vorläufig fest, fanden jedoch wieder keine Waffe bei ihm. Er wurde später entlassen und die Bundespolizei ermittelt nun unter anderem wegen Bedrohung, Störung öffentlicher Betriebe sowie Belästigung der Allgemeinheit.

© SZ/dpa - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

25. Todestag von Vera Brühne
:Aber war die Dame eine Mörderin?

Der Prozess um Vera Brühne elektrisiert die Republik wie kaum ein anderer. Die elegante Münchnerin wird des Mordes an einem reichen Arzt beschuldigt, als Prostituierte schlechtgemacht und 1962 tatsächlich verurteilt. Doch der Fall bleibt bis heute rätselhaft.

SZ PlusVon Hans Holzhaider

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite