Einmal haben wir einen Damenhut, der so hoffnungslos altmodisch aussah, dass er nicht mal mehr für Kirchgang zu gebrauchen war, in die Restmülltonne unseres Mietshauses geworfen. Eine Woche später sahen wir die alte Dame aus dem Nachbarhaus, 1. Stock, mit ebendiesem Hut zur Straßenbahn gehen. Er stand ihr ausgezeichnet, ja, man hatte das Gefühl, der Hut hatte nun endlich die Trägerin gefunden, die zu ihm passt.

Ohne Zweifel handelte es sich hier um eine Win-win-Situation: Die Dame hatte eine ihrer Gesamtpersönlichkeit entsprechende Kopfbedeckung und wir mehr Platz im Kleiderschrank – und das alles dank der Mülltonne, die als Vermittlerin des Deals fungiert hatte.

Die Geschichte ist etliche Jahre her, inzwischen sind wir zu knallharten Nachhaltigkeitsideologen gereift und würden niemals einen Hut in den Müll werfen – und schon gar nicht diesen, der das Zeug gehabt hätte, in die Modekollektion des Stadtmuseums aufgenommen zu werden. Überhaupt ist die Lieferkette Besitzer-Mülltonne-Verbraucher total oldschool, es geht heute viel bequemer.

Münchner, die auf der Höhe der Zeit sind, stellen ihren alten Krempel einfach auf den Gehsteig, dazu einen Zettel mit der Aufschrift „zu verschenken“. Damit gibt sich die Schreiberin oder der Schreiber als Person zu erkennen, die im Geiste des Franz von Assisi Gutes tut und jenen Zustand der Glückseligkeit erreicht hat, der zum großzügigen Verzicht auf materielle Güter befähigt – übrigens eine Befindlichkeit, die viele Münchner auszeichnet, wenn nicht gar alle.

So manches Aufgetürmtes wirkt fast schon wie Kunst

Es sind also nur edle Motive, die einen Menschen veranlassen, drei wacklige Küchenstühle, ein Bügelbrett und ein verkalktes Abflussrohr als Präsent in den öffentlichen Raum zu stellen. Nur misanthropische Charaktere kämen auf die Idee, den edlen Spendern zu unterstellen, sie seien zu faul, den alten Kram zum Wertstoffhof zu transportieren.

Mittlerweile besichtigen wir statt Kunstmuseen regelmäßig die Zu-verschenken-Ausstellung in unserem Viertel, deren zu Gerümpelhalden aufgetürmte Exponate künstlerischen Installationen à la Beuys oder Ai Weiwei locker das Wasser reichen können. Es wäre ein Frevel, etwas mitzunehmen, auch wenn die Inbesitznahme brüchiger Tassen, historischer Neckermann-Kataloge, defekter Rasierapparate, gebrauchter Windeln, Kämme, Zahnbürsten aus zweiter Hand sowie einer Teddybär-Mumie eine nahezu unwiderstehliche Versuchung darstellt.

Manchmal steht auch eine mit Küchenabfällen gefüllte Mülltüte als Geschenk auf dem Trottoir, man muss sie als ironischen Kommentar auf die Wegwerfgesellschaft verstehen. Zugegeben, ab und zu haben wir uns nach Brauchbarem umgesehen, beispielsweise nach Eintrittskarten für Taylor Swift oder wenigstens Adele –vergebens. Einmal lag ein Ticket für ein FC-Bayern-Spiel an der Bushaltestelle, wir haben es sofort in den Papiercontainer geworfen. So etwas will man nicht einmal geschenkt, und es sollte auch nicht in fremde Hände geraten.

Neulich haben wir unsere Sammlung von Markus-Söder-Tassen im Pappkarton auf den Gehsteig gestellt. Am nächsten Tag war der Karton weg, die Tassen waren noch da.