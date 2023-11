Von Patrik Stäbler

"Vielleicht", das wird Michael Raupach ganz am Ende des Gesprächs sagen, "muss man auch ein spezieller Typ Mensch sein, um sich für so etwas zu faszinieren". So etwas, das sind in seinem Fall Wasserläufer und Wasserwanzen, bei anderen aber auch Heuschrecken und Käfer sowie Schmetterlinge, von denen hier in der Zoologischen Staatssammlung München (ZSM) in Obermenzing mehr als zwölf Millionen Exemplare lagern - tot und säuberlich sortiert in langen Magazinreihen mit aberhunderten Schubfächern. Und nicht zu vergessen: Blattflöhe, jene nur wenige Millimeter kleinen Tiere, die nun für so viel Aufregung und Begeisterung gesorgt haben. Nicht nur in München, sondern auch in Kanada, den USA und Münster. Doch der Reihe nach.