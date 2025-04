Der Berufskraftfahrer, der unter einschlägiger Bewährung steht, ist verdächtig, zwischen März 2024 und Anfang 2025 in mindestens 25 Fällen Kokain aus Hamburg per Post bezogen und mit Gewinn an feste Abnehmer weiterverkauft zu haben. Die Droge war meist in Päckchen mit je 200 Gramm gestückelt.

Nach der Festnahme des 45-Jährigen wurden fünf Wohnungen durchsucht, wobei 200 Gramm Kokain sichergestellt wurden, zwei Mittelklasse-Autos, ein Motorrad, 75 000 Euro Bargeld sowie diverse Speichermedien. Was die Fahnder fanden, „untermauerte den Tatvorwurf erheblich“, wie sie mitteilen: Der Ermittlungsrichter ordnete Untersuchungshaft an. Außerdem wurde im Rahmen der Vermögensabschöpfung rund 100 000 Euro Bankguthaben eingefroren.

Den entscheidenden Hinweis auf die Aktivitäten des Dealers lieferte das Zollfahndungsamt Hamburg. Schon vor den Wohnungsdurchsuchungen, bei denen auch Rauschgifthunde zum Einsatz kamen, konnte Kokain sichergestellt werden, das per Post verschickt worden war.