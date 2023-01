Der Zoll hat am Münchner Flughafen große Teile einer Ziege im Koffer eines Reisenden aufgefunden. Das Fleisch - 16 Kilo samt Schädel, Innereien und Beinen - war als Geschenk in einem Karton verpackt und ungekühlt, wie der Zoll am Freitag erklärte.

Es sei wegen tierseuchenrechtlicher Regelungen aber nicht einfuhrfähig gewesen und daher eingezogen worden. Anschließend sei es auf Kosten des 36-jährigen Kofferbesitzers vernichtet worden. Er war Anfang des Jahres aus Kamerun nach Deutschland eingereist.