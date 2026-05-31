Sie kommen aus ganz Deutschland angefahren. Frauen, die für eine Tasche Schlange stehen. Eine? Manche werden am Ende gleich mehrere in einem rosafarbenen Beutel nach Hause tragen, dazu die Klappen, die das Besondere daran sind, und Riemen und Ketten zum Umhängen. Es ist ein Samstagmorgen im April und Ausverkauf, „Sample-Sale“, bei „Zoé Lu“ in der Münchner Osterwaldstraße. Hier haben die Firmengründerinnen Uli Heintz und Larissa Walter ihre Büros. Hier werden die Taschen der Marke designt, für die hunderte Kundinnen seit morgens geduldig warten – bis sie endlich kaufen dürfen. So ein Interesse schaffen sonst nur Handy-Hersteller oder Billig-Kaffee-Anbieter.