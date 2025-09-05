Zum Hauptinhalt springen

VerbrechenZivilstreife beobachtet zufällig Überfall – und schnappt Pärchen

Eine Zivilstreife der Münchner Polizei war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. (Symbolbild)
Eine Zivilstreife der Münchner Polizei war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. (Symbolbild) (Foto: Lino Mirgeler/dpa)

Am frühen Freitagmorgen versuchen ein Mann und eine Frau den Rucksack eines 36-Jährigen zu rauben. Die beiden sind der Polizei bestens bekannt.

Einer zufällig vorbeikommenden Zivilstreife der Münchner Polizei hat es ein 36-Jähriger zu verdanken, dass er relativ glimpflich davonkam, als er in der Schwanthalerstraße überfallen wurde. Der aus dem Landkreis München stammende Mann erlitt lediglich Abschürfungen, als ein Pärchen am Freitagmorgen um kurz nach drei Uhr versuchte, ihm seinen Rucksack wegzunehmen.

Die Streifenbesatzung beobachtete, wie der Mann von zwei weiteren Personen festgehalten und geschlagen wurde. Die Beamten verhinderten den Raub des Rucksacks und nahmen die Tatverdächtigen fest. Bei ihnen handelt es sich um einen 33-Jährigen aus dem Landkreis Ebersberg und seine 35 Jahre alte Begleiterin. Beide sind der Polizei wegen Eigentumsdelikten bekannt, der Mann auch wegen Drogenvergehen. Bei der Frau ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,5 Promille. Beide Tatverdächtigen wurden wegen des versuchten Raubes angezeigt.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Mit Drogenfahnder durch die Nacht
:So dreist kokst München

Ein Fahnder der Polizei zeigt bei einer Tour durch die Samstagnacht, wie in München konsumiert und gedealt wird. Nicht diskret, sondern beinahe unverschämt offen.

SZ PlusVon Katja Schnitzler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite