Einer zufällig vorbeikommenden Zivilstreife der Münchner Polizei hat es ein 36-Jähriger zu verdanken, dass er relativ glimpflich davonkam, als er in der Schwanthalerstraße überfallen wurde. Der aus dem Landkreis München stammende Mann erlitt lediglich Abschürfungen, als ein Pärchen am Freitagmorgen um kurz nach drei Uhr versuchte, ihm seinen Rucksack wegzunehmen.

Die Streifenbesatzung beobachtete, wie der Mann von zwei weiteren Personen festgehalten und geschlagen wurde. Die Beamten verhinderten den Raub des Rucksacks und nahmen die Tatverdächtigen fest. Bei ihnen handelt es sich um einen 33-Jährigen aus dem Landkreis Ebersberg und seine 35 Jahre alte Begleiterin. Beide sind der Polizei wegen Eigentumsdelikten bekannt, der Mann auch wegen Drogenvergehen. Bei der Frau ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,5 Promille. Beide Tatverdächtigen wurden wegen des versuchten Raubes angezeigt.