Kratzer im Lack durch verschmutzte Bürsten, abgerissene Antennen und Außenspiegel oder aber demolierte Felgen – das zählt zu den häufigsten Schäden, die bei der Autowäsche in einer Waschanlage entstehen können. Doch wer haftet? Da der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe 2024 entschieden hat, dass grundsätzlich die Betreiber von Waschanlagen für Schäden an serienmäßig ausgestatteten Fahrzeugen geradestehen müssen, hat sich die Situation von Autofahrern bei der Schadensregulierung erheblich verbessert. Allerdings gibt es nach wie vor Fälle, in denen ein Kunde selbst für solche Schäden aufkommen muss, wie ein aktuelles Urteil in einem Zivilrechtsstreit am Amtsgericht München zeigt.

Passiert war Folgendes: Im Sommer vergangenen Jahres fuhr eine Frau mit dem VW Beetle ihres Mannes in die Waschstraße einer Tankstelle im Osten Münchens. Das Fahrzeug ist serienmäßig mit einem Heckspoiler ausgerüstet. Nach der Wäsche stellte die Frau jedoch Schäden daran fest und informierte umgehend den Inhaber der Tankstelle. Dieser wiederum erklärte, dass seine Anlage dem Stand der Technik entspreche.

Zwar räumte er ein, dass es in der Vergangenheit durchaus Probleme mit einigen Fahrzeugtypen gegeben habe. Aus diesem Grund habe er vor der Einfahrt zu seiner Waschstraße ein Warnschild mit einem Hinweis anbringen lassen. Kunden, die mit einem VW Beetle oder einem Mini Cooper in die Waschanlage fahren, werden ausdrücklich davor gewarnt, dass beim Waschen dieser beiden Fahrzeugtypen die Spoiler abgerissen werden können. Im Schadensfall, so heißt es weiter, werde deshalb keine Haftung übernommen.

Der Ehemann der Frau verklagte den Betreiber aber dennoch in einem Zivilverfahren vor dem Amtsgericht München und forderte Schadenersatz in Höhe von 1228,78 Euro. Seine Forderung begründete er damit, dass an jenem Tag, an dem seine Frau mit seinem VW Beetle in die Waschstraße gefahren war, kein Warnschild vor der Anlage angebracht gewesen sei. Das Amtsgericht indes wies die Klage ab und verwies darauf, dass beim Betreiber der Anlage keine „Pflichtverletzung“ festzustellen sei.

Zur Urteilsfindung verlässt sich das Gericht auf die Aussage einer Zeugin

Die Beweisaufnahme, heißt es unter anderem im Urteil, habe zweifelsfrei ergeben, dass das Schild mit dem Warnhinweis auch an jenem Tag angebracht gewesen sei. Als Beleg hierfür wertete das Gericht unter anderem die Aussage einer Zeugin. Diese hatte bei ihrer Vernehmung erklärt, das Warnschild sei bereits 2005 oder 2006 installiert worden, als ein Modell des VW Beetle mit Spoiler auf dem Markt gekommen sei. Überdies sei das Schild mit dem Warnhinweis nicht nur an der Waschanlage des beklagten Tankstellenpächters angebracht worden, sondern auch an vielen anderen Anlagen, so die Zeugin.

Nach Überzeugung des Gerichts habe die Frau des Klägers das streitgegenständliche Schild „versehentlich nicht wahrgenommen“. Aus diesem Grund wurde die Klage letztlich abgewiesen. Das Urteil des Amtsgerichts München (Az. 112 C 17109/25) ist rechtskräftig.