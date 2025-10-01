Sie spiele einfach gerne Konzerte, sagt sie. Man sieht es ihr an. Wenn Sarah Luisa Wurmer vor einem ihrer Instrumente steht und in die Saiten greift, wirkt sie wie eine Forscherin, die mit feinfühligen Fingern ihre Proben bewegt. Mit intensiver Neugier verfolgt sie, was sich unter ihren Händen abspielt, hebt die Augenbrauen, lächelt zu den vielfarbigen Klängen. Und ihre Neugier steckt an, nicht nur, weil man ihr Instrument sonst im Konzert kaum hören wird, sollte man nicht ganz bewusst danach suchen.

Sarah Luisa Wurmer, 23 Jahre alt, ist eine Vollblutmusikerin, die eine Allemande von Bach mit derselben aufgeschlossenen Musikalität behandelt wie ein Stück experimenteller Musik. Sie ist schon jetzt eine starke Botschafterin für die Zither, nicht zuletzt mit ihrem vor wenigen Tagen erschienenen Debüt-Album „Intimacy“.

„Ach so, dafür brauche ich ja noch ein paar Sachen“, sagt Sarah Luisa Wurmer und fischt eine Edelstahlkette aus ihrer Tasche. Für ihr Duo-Spiel mit der Sopranistin Camilla Saba Davies erweitert sie ihr Instrumentarium. Es ist kein klassisches Konzertprogramm, das die beiden Frauen erarbeiten, sondern eine Idee, in Musik umgesetzt und szenisch aufgeführt. Inspiriert von Robert Frosts Gedicht „The Road Not Taken“ – Verse über die Entscheidungen, die unseren Lebensweg bestimmen – haben sie ein Konzept erarbeitet, in dem ein Stück von Schubert gleichberechtigt etwa neben einem Werk der jungen Komponistin Eva Kuhn steht.

Wurmer sucht den Dialog zwischen Altem und Neuem, möchte dem Konzertbetrieb neue Impulse geben. Mit hellen, blauen Augen unter dem mit einem Band zurückgehaltenen blonden Haar überblickt sie den Aufbau aus Zithern und Utensilien. Man probiert aus, Wurmer schlägt auf die Saiten, lässt sie knallen, dann fällt die Stahlkette auf die Zither. „Wir brauchen noch Styropor, den möchte ich über die Saiten ziehen“, sagt sie, immer auf der Suche nach unverbrauchten Klangeffekten.

Zur Zither kam die Münchnerin anders als viele andere. Nicht über den heimeligen Weg der Stub’nmusi, sondern über den musikalischen Programmpunkt eines Kirchensommerfests. Da hörte sie zum ersten Mal, wie es klingt, wenn gut drei Dutzend Saiten mit den Fingern gezupft werden. „Es hat mich gleich begeistert“, erinnert sich Wurmer, damals neun Jahre alt. „Die Stücke, aber auch die vielen Saiten!“ Dass viele Menschen die Zither primär mit alpenländischer Volksmusik verbinden, stört Wurmer nicht sehr. „Es ist aber nicht meine musikalische Muttersprache.“ Nur auf Musikwünsche nach dem „Dritten Mann“ könnte sie verzichten.

Wurmer geht die ersten Schritte auf dem Weg zur Zitherspielerin und merkt, dass das Instrument sie immer mehr fasziniert. In ihrem letzten Schuljahr wird sie Jungstudentin an der Münchner Musikhochschule, beginnt nach dem Abitur das Hauptfachstudium. Dabei geht sie ein Wagnis ein. Anders als die meisten ihrer Mitstudierenden wählt sie das künstlerische Fach ohne pädagogischen Schwerpunkt.

„Es war mir schon damals klar, dass das später nicht einfach sein wird. Ich bin da realistisch“, sagt sie. Zunächst plant Wurmer auch, das Zitherstudium noch durch ein Zweitstudium mit konkreteren Berufsaussichten zu ergänzen. Sie denkt nach über Psychologie oder Physik. „Aber wovon zwacke ich die Zeit ab?“, habe sie damals gedacht. „Es hat mich immer mehr reingezogen.“ Der Plan verflüchtigt sich.

Die Faszination am Instrument wächst mit dem sich immer erweiternden Repertoire an klanglichen Möglichkeiten. „Der Klangreichtum ist, wonach ich suche“, sagt Wurmer, wobei sie ihre schmalen Hände in klaren Bahnen bewegt. Um diesen Klangreichtum zu finden, ist sie bis in die Mongolei gefahren. Am Staatlichen Konservatorium der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar vertieft Wurmer den Kontakt zu einem Schwester-Instrument der europäischen Zithern. Seitdem nutzt sie die Yatga mit ihrem leicht gewölbten Brett regelmäßig. In Wurmers Sammlung aus größeren und kleineren Zithern reiht sie sich harmonisch ein: „Je nachdem, welches Stück ich spiele, kann ich mir aussuchen, mit welcher Palette ich malen möchte.“

Wie sensibel und originell Sarah Luisa Wurmer mit ihren Klang-Paletten umgeht, beweist ihre Debüt-CD. Entstanden ist die Aufnahme, weil Wurmer mit dem Konzept „Intimacy“ den Fanny Mendelssohn-Förderpreis 2025 gewonnen hat. Teil des Preises ist das Debüt-Album. In „Intimacy“ sucht Wurmer den Kontakt zwischen einem Fixstern ihres musikalischen Kosmos, Johann Sebastian Bach, und den eigens für sie komponierten Stücken etwa von Dorothea Hofmann oder Leon Zmelty. So beleuchten sich Wurmers eigenes Arrangement der zweiten Bach’schen Cellosuite und neueste Stücke, die Diskantzither und die mongolische Yatga, traditionelle Spielweisen und elektronische Effekte.

Was sie sich für die Zukunft der Zithermusik wünscht? „Mehr Offenheit, dem Instrument so zu begegnen, wie es ist. So könnte es auch im allgemeinen Musikleben ankommen.“ Sarah Luisa Wurmers Programme sind Einladungen zu mehr Offenheit. Wer sie einmal angenommen hat, wird sie auch danach gerne annehmen.