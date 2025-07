Der junge Zauberer Johannes alias Cassis darf demnächst von einem Profi lernen, die Luftnetzkünstlerin Selina bekommt Tipps von einer Choreografin der Stonebite-Studios, Florian darf seine leuchtenden Zauberkeulen in einer GOP-Show bei den „Großen“ schwingen. Und das Jonglage-Duo Paul & Franz kann sich für 500 Euro Equipment anschaffen (Zirkuskind-Eltern wissen, was das alles kostet). Eine prima Investition des GOP München und seiner Partner im Ringen um Fachkräfte – denn es muss etwas nachkommen für jährlich sechs Programme wie nun Zweifach Magisch. In dem werden nicht nur die Zauberkünstler Jay & Jade auftreten (Jade Devine übrigens war einst Startänzerin im Moulin Rouge), sondern etliche weitere Artisten aller Disziplinen (18. Juli bis 12. Oktober, Maximiliansplatz 42).

Ein Gewinn von „Talents“ ist auch die Erkenntnis, dass die Artistenausbildung in Bayern breit aufgestellt ist und Früchte trägt. Musterbeispiel ist da immer der Circus Leopoldini. In der Schwabinger Steiner-Schule proben 190 Schüler mit 30 professionellen Trainern. Dass das kein Kindergehopse ist, sieht man daran, dass es immer wieder Absolventen aus München an die renommierten Artistenschmieden schaffen. Man sieht es aber auch immer wieder bei den Aufführungen wie jetzt im Münchner Westpark (mit Paul & Franz und Dutzenden anderen): Dort hat Leopoldini am Ententeich ein großes Zirkuszelt hochgezogen und zeigt vier Tage lang zwei unterschiedliche Shows.

Im „Leopoldini Varieté“ präsentieren die Großen ihre große Kunst – wie immer eingebettet in eine magische, pointierte Erzählung, diesmal geht es um die sechs Bewohner einer WG und eine Freundin, die auch ständig da ist, aber keine Miete zahlt. Ein Putzplan und eine Party sollen es richten (24. bis 26. Juli, 19 Uhr). Und die etwas Jüngeren haben die Show „Im Wald da sind meist Räuber“ ausgeheckt: Alle Clowns sind abgewandert zum großen „Cirque“, ein Casting soll die Lücken füllen. Es bewirbt sich ausgerechnet eine Räuberbande, die gar nicht weiß, was Zirkus ist (24. bis 27. Juli, 15 Uhr).

Magische Stimmung herrscht in und um das Leopoldini-Zelt im Westpark. (Foto: Leopoldini e.V.)

Solch eine Räuberbande will gebändigt sein – das schaffen in München auch die Stonebite Studios für Tanz und Artistik. Die präsentierten bei „GOP Talents“ ihr neues Projekt: eine Partnerschaft mit den Nachbarn der Pasinger Fabrik. Das Kulturzentrum soll im Herbst zum „Zirkuslab“ für zeitgenössische Artistik werden – mithilfe des langjährigen GOP-Programmentwicklers Werner Buss und des Münchner Kulturreferats. Der Wiener Regisseur Robin Witt will dabei eine große interdisziplinäre Show zwischen Clownerei, Luftartistik, Diabolo, Äquilibristik und Hula-Hoop entwickeln, in der zum Thema Reflection das Licht in allen Facetten bricht: innen, außen, physikalisch, philosophisch, emotional (6. bis 15. November).

Aus der alten Nummer mit dem Hasen macht der Franzose Anthony Venisse in der GOP-Show „Zweifach magisch“ große Slapstick-Kunst. (Foto: Anna Karina Ruether)

Viel früher freut sich die Münchner Artistenszene schon, dass sie nun Bayerns erste Spielstätte und erstes Kreativ-Zentrum für zeitgenössischen Zirkus und Bewegungskunst beziehen kann: den Pepe Dome, ein Rieseniglu im Neuperlacher Ostpark. Auf die Schnelle hat der Initiator Michael Heiduk ein Programm gestrickt, die Eröffnungsgala am 1. August (19 Uhr, Eintritt gegen Spende), ein „Movement Labor“ (4. bis 8. August), ein „Kids Camp“ (11. bis 15. August, Anmeldung über eversports.de/scl/munich-circus-arts), die Show „Twogather“ mit Daniela Maier und Jakob Vöckler (8. August, Tickets unter www.pepearts.de) und einen Tag der offenen Tür (24. August). Offen ist der Pepe Dome auch jeden Montag bis Donnerstag von 10 bis 13 Uhr, für alle, die sich selbst artistisch austoben oder ausprobieren wollen (kostenlos im August).