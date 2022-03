Nach der Schule in den Zirkus

Ob am Trapez, bei Tanzakrobatik oder Schauspiel: Im Johanniter-Zelt der Möglichkeiten gibt es jetzt auch unabhängig vom Lilalu-Ferienprogramm Workshops für Kinder und Jugendliche.

Von Barbara Hordych

Wenn der Circus Krone sein Stammhaus verlässt und auf Reisen geht, spielt er im "Blauen Dom"; wenn der Cirque du Soleil nach München kommt, gastiert er in einem weißen Zelt. Nun fügen die Johanniter dem Farbenkosmos ein neues Zelt hinzu: Das rot-weiß gezackte, 24 Quadratmeter große "Zelt der Möglichkeiten", das sie ganzjährig auf dem Kulturareal Sugar Mountain aufgeschlagen haben.

Seit vergangener Woche können Kinder über sechs Jahren dort in wöchentlichen Workshops Zirkusluft schnuppern, mit dem Vertikaltuch, am Trapez, bei Tanzakrobatik oder Schauspiel unter der Anleitung ausgebildeter Artistinnen und Artisten trainieren. Mit zwölf Workshops ist man gestartet, im April und Mai soll erweitert werden. Wer interessiert ist, aber noch unsicher, welche der Disziplinen am besten passt, kann zwei Mal wöchentlich im offenen Training reinschauen und mitmachen - ohne Voranmeldung.

"Die Idee wurde im Ferienprogramm Lilalu geboren. Wir wollten ein permanentes Zirkuszelt für die Freizeitgestaltung installieren, um losgelöst von den Ferien die Kinder kontinuierlicher begleiten zu können", sagt Svenja von Weitershausen. Sie ist eine von vier Pädagoginnen, die ebenso wie das Lilalu-Team unter dem Dachverband der Johanniter tätig sind.

Damit alle Nachwuchs-Artistinnen und -Artisten an dem neuen Angebot teilhaben können, werden die Workshops kostenfrei oder zu erschwinglichen Preisen angeboten. Selbstverständlich erst nach Schulschluss, Beginn ist nicht vor 16 Uhr. Möglich ist dieses Angebot durch die Fördergeber "Kultur macht stark" und die "Deutsche Kinder- und Jugendstiftung".

Will Kindern und Jugendlichen auch außerhalb der Ferien mehr Unterstützung zukommen lassen: die Pädagogin Svenja von Weitershausen.

"Das Projekt hatten wir schon länger angedacht. Die Pandemie hat uns jetzt aber dessen Dringlichkeit vor Augen geführt. Man muss Kindern und Jugendlichen mehr Unterstützung zukommen lassen. Sie brauchen mehr Zeit und Austausch miteinander, müssen sich bewegen und ein Gefühl von Leichtigkeit wiederfinden können", so Svenja von Weitershausen. Das alles soll nun im Johanniter-Zelt der Möglichkeiten seinen Platz finden. Es steht an der Helfenriederstraße 12, in der Nähe der U-Bahn-Station Machtlfinger Straße. Informationen gibt es unter www.zelt-der-möglichkeiten.de.