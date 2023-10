Von Michael Zirnstein

Seit zwei Wochen weiß man, was ein Zeltplatz in München kostet: 70 000 Euro. Zumindest für einen vierwöchigen Aufenthalt inklusive Stromanschluss mit einem Viermaster plus Gastrozelt auf einer Baubrache im Werksviertel Mitte. Bernhard Paul verriet die Mietkosten bei der Begrüßung des Publikums am Premierenabend des Gastspiels seines Circus Roncalli. Und der Rockstar unter den Manegen-Managern ließ keinen Zweifel daran, dass ihm das viel zu teuer ist, ja er grimmte gar: "Das ist der teuerste Platz, an dem wir je waren."