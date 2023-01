In Fußgängerzonen, am Straßenrand, vor U-Bahn-Stationen: Die Zeugen Jehovas versuchen überall, ihren Wachtturm unter die Leute zu bringen. Auch digital, per E-Mail - doch das wollte sich ein Münchner Steuerberater nicht gefallen lassen und zog vor Gericht.

(Foto: Christoph Hardt/Future Image/imago)