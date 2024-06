Anfang Juli sollen die Bauarbeiten zur Umgestaltung der Zeppelinstraße in der Au und des Platzes vor dem Kino Museum Lichtspiele beginnen. Der Versuch von Anwohnern, den Umbau in letzter Minute noch zu verhindern, ist am Mittwoch im Mobilitätsausschuss des Stadtrats gescheitert. Sie hatten für eine Petition 400 Unterschriften gesammelt und sich dagegen ausgesprochen, Parkplätze zu streichen.