Von Yvonne Poppek, München

Schwarz-weiß ist das Leben. Zumindest in diesem Zimmer. Die Wände schwarz, zerschnitten von einem weißen, horizontalen Streifen, zwei schwarze Betten mit weißen Bezügen, zwei Männer in schwarzen Anzughosen und weißen Hemden. Immerhin gibt es einen gelben Stuhl und eine braune Reisetasche, sie sind fast Störenfriede in dieser Zweitönigkeit. Regisseur Antoine Uitdehaag hat in diese Kammer seine Inszenierung von Harold Pinters "Der stumme Diener" im Zentraltheater hineinverlegt. Ein Zwei-Personenstück, Krimi, Gangsterkomödie und absurdes Theater zugleich, Futter für Schauspielkunsthandwerk.