Von Wolfgang Görl

An einem Schultag im Jahr 1986 stehen vier Jugendliche vor dem Münchner Luisengymnasium und verteilen Flugblätter. Sie sind hier wohlbekannt. Es ist ihre Schule, welche die jungen Leute für die Aktion ausgewählt haben. In den Tagen zuvor haben sich die drei Schüler und die Schülerin zusammengesetzt und den Text verfasst, über dem in großen Lettern als Titel eine Parole prangt, die so verbreitet ist, dass jeder sofort weiß, worum es geht: "Nur Schafe lassen sich zählen." Und jetzt postieren sie sich vor dem Gymnasium, jeder mit einem Packen Flugblätter in der Hand. Schüler kommen, Lehrer. Nicht alle sind bereit, das Blatt in Empfang zu nehmen. Einige ducken sich weg, die Botschaft ist klar: Bleibt uns vom Hals damit! Andere hingegen nehmen das Flugblatt mit Freude, so als hätten sie darauf gewartet. Bald sind sämtliche Blätter verteilt.