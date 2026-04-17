Über den Brustwarzen prangen gezackte lila Punkte, zwischen den Beinen schwarze Balken. „Zu heiß für Meta!“ Unter diesem Titel prangerten die Antikensammlungen München im Februar auf Instagram eine Zensurmaßnahme an, mit der der Konzern von Mark Zuckerberg das Museum belegt hatte. Was war geschehen?
Zensur im MuseumWenn die KI antike Kunst für Pornografie hält
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Der Akt in der Kunst war seit der Antike ein beliebtes Sujet. Doch immer häufiger werden künstlerische Darstellungen zensiert – im realen wie im digitalen Raum. Wie umgehen mit der Nacktheit?
Von Evelyn Vogel
Operettenabend in der Isarphilharmonie:Jonas Kaufmann und die Tücken unpolitischer Lieder
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