Zum wiederholten Mal sind bei einem Konzert im Zenith in Freimann Goldketten im Wert eines fünfstelligen Euro-Betrages geraubt worden.

Am Samstag trat im Zenith der Rapper Ufo361 auf. Während des Konzerts gab es nach Angaben der Polizei mindestens acht Überfälle auf Besucher. Dabei schlichen sich die Täter von hinten an, rissen den Zuhörern Goldketten vom Hals und verschwanden unerkannt in der Menge. Die Polizei spricht von sieben vollendeten Taten und einem Versuch. Der Schaden liegt bei mindestens 10 000 Euro.

Die Masche ist in München relativ neu - dennoch ist es mittlerweile der dritte Vorfall innerhalb weniger Monate. Bei zwei Auftritten des Rappers Reezy im Oktober verzeichnete die Polizei die ersten Fälle, danach noch einmal beim Contact-Festival im Dezember. Nun werden Zeugen gesucht, die am Samstag im Zenith und drum herum Beobachtungen gemacht haben.