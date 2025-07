Wird er denn auftreten? Seit Morrissey auf seiner aktuellen Tour zwei Konzerte in Schweden mit einer etwas eigenwilligen Begründung abgesagt hat, steht diese Frage bei jedem weiteren Termin im Raum. Auch vor dem Auftritt des britischen Sängers und Exzentrikers im Zenith im München hatten sicher so einige Fans gezittert, ob das Konzert denn wirklich stattfinden wird. Aber das hat es. Morrissey war da. Er war, so hatte man den Eindruck, recht gut gelaunt. Seine Stimme klang gut. Er spielte ein paar Klassiker von seiner legendären, früheren Band The Smiths und machte damit alle Anwesenden sehr glücklich. Und weil es zwar ein paar irritierende, aber keine schockierenden Ansagen von ihm gab, darf man sagen: Es war alles in allem ein sehr gelungenes Konzert.

Aber zuvor ließ der Meister in der kaum mehr als halb vollen Halle sein Publikum vierzig Minuten warten. Dafür konnte man sich in dieser Zeit eine Kompilation aus alten Videoschnipseln ansehen, vorwiegend aus den Siebzigerjahren, mit den Ramones, Benny Hill, David Bowie oder Miss Marple. Das wirkte in der Zusammenstellung doch etwas skurril. Und weil man dann eben die Zeit dafür hatte, begann man sich zu fragen: Will einem Morrissey damit etwas sagen? Wird hier vielleicht ein vergangenes, von ihm so empfundenes goldenes Zeitalter präsentiert?

Dann geht es recht schnell. Morrissey betritt mit seiner fünfköpfigen Band die Bühne. Er will „Munchen“ sagen, wechselt dann aber doch zu „Munich“. Und mit krachigen Gitarren geht der erste Song los: „Shoplifters of the World Unite“ aus dem Jahr 1987 von The Smiths. Der 66-Jährige trägt einen grauen Anzug. Also ganz der Gentleman, der Dandy. In der Hand hält er, kann das sein, Gladiolen aus Metall? Oder sind die Blumen echt? Und steckt vielleicht auch darin eine Botschaft? Die Blumen sind bald wieder weg. Und auch das Jackett ist früh ausgezogen.

Beim „All You Need Is Me“ scheint die Botschaft dann eindeutig. Aha, der Sänger duldet keine Götter neben sich. Wobei der Chorus wiederum wie eine Reaktion auf die Querelen der vergangenen Jahre wirkt. Dabei stammt der Song von 2009. Jedenfalls heißt es da: „Es gibt so viel Zerstörung auf der ganzen Welt. Und alles, was ihr tun könnt, ist Euch über mich zu beschweren.“

Beschwerden gab es da ja einige. Morrissey sei islamfeindlich und rechtsnational geworden, hieß es. Aufgrund von Statements, die der Sänger so aber nicht gesagt haben will. Mit der Folge, dass auch Kollegen wie Nick Cave und Robert Smith sich distanzieren. So sagte Smith etwa: „Wenn Morrissey sagt: Esst kein Fleisch, dann esse ich nur deswegen Fleisch.“

Seine Ansagen sind nur schwer verständlich

Insgesamt hatte man bei diesem Theater ja den Eindruck: Hier hat ein genialer, einst mit spitzer Feder gegen Maggie Thatcher und die Monarchie angetretene Song-Poet seine Feindbilder verloren. Und für Krawall zu sorgen, das geht heute wohl nur noch in die andere Richtung. Dass er sich unverstanden fühlt, das steckte auch in den leider nur schwer verständlichen Ansagen. Morrissey redete vom Gefängnis. Weil er vielleicht bald selbst in einem steckt? Davon, dass er vielleicht vom Dach fällt oder ertrinken kann. Aber bis dahin liebe er uns alle. Auf einem Hintergrund-Bild sah man zudem Mata Hari. Wurde die nicht wegen Verrat hingerichtet?

Ganz zum Schluss gibt es eine Szene aus Jean Cocteaus surrealistischem Film „Das Blut eines Dichters“. Darin schießt sich der Dichter in den Kopf. Und mit dieser Szene wird man dann zurückgelassen. Aber bis dahin macht das Ganze eigentlich viel Spaß. Am meisten wird der Achtziger-Jahre-Klassiker „Everyday Is Like Sunday“ vom Publikum gefeiert. Als ein musikalischer Höhepunkt schält sich „Life Is a Pigsty“ mit seinem verspielten Schlagzeug und den dramatischen Piano-Akkorden heraus. Atmosphärisch dicht wird es beim düsteren „Jack The Ripper“. Da nebelt ein roter Rauch die ganze Bühne ein. Und für Balladen wie „I Know It’s Over“ ist in den neunzig Minuten auch noch Platz.

Vom Sound her wirken die Gitarren oft etwas zu hart, zu heftig. Auch der Bass neigt wiederholt zur Dröhnung. Wobei es für das Zenith sonst eigentlich einigermaßen gut klingt. Als Zugaben gibt es den Smiths-Song „Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me“, nach dem die Musiker Sätze wie „München, du bist heiß“ ins Mikro sagen dürfen, und das mitreißende „Irish Blood, English Heart“. Bei dem reißt sich Morrissey tatsächlich das T-Shirt vom Leib, legt es sich auf den Kopf und sieht, ja, plötzlich wie ein Henker aus. Also auch hier bekommt die im ganzen Saal spürbare Euphorie dann doch wieder ihren Schatten.