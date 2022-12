Von Susi Wimmer

Tausende Menschen aus der Ukraine sind wieder auf der Flucht vor russischen Bombardements. Einige von ihnen dürften schon bald auf die mehr als 16 000 Ukrainer treffen, die bereits in München ausharren und hoffen, dass der Krieg bald ein Ende nimmt. Die Stadt bereitet sich zwar darauf vor, mehr Flüchtlinge aufzunehmen, doch "wir wissen nicht, was in der Zeit nach Weihnachten geschieht", sagt Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD). Notunterkünfte werden eingerichtet - und auch eine Zeltstadt auf den Messeparkplätzen soll ab Anfang Januar für bis zu 2000 Geflüchtete bereitstehen. Das weckt zwar ungute Assoziationen zu Flüchtlingslagern in anderen Ländern, doch derzeit gibt es dazu keine Alternative, meint mein Kollege Sven Loerzer (SZ Plus).

Bei all den Notfallplänen zählt umso mehr das persönliche Engagement vieler Münchner, die die Ukrainer mit offenen Armen auch in ihren privaten Wohnungen empfangen. In Gräfelfing etwa nahm im Frühjahr ein Witwer eine 74-Jährige und deren 15 Jahre alte Enkelin in seinem Haus auf. Der alleinerziehende Vater von zwei minderjährigen Kindern wohnt auf 240 Quadratmetern - und wollte helfen. Doch seine Vermieter waren nach acht Wochen der Meinung, dass die Ukrainer nun ausziehen sollten. Dagegen zog der hilfsbereite Gräfelfinger vor Gericht.

Am Dienstag nun wies das Amtsgericht München seine Klage ab. Bereits in der Verhandlung war zur Sprache gekommen, dass der Mieter für eine Untervermietung ein berechtigtes Interesse vorbringen müsse (SZ Plus). Das können persönliche oder berufliche Gründe sein. Der Mieter dürfe etwa untervermieten, wenn er allein die Miete nicht mehr bezahlen könne. Humanitäre Gründe scheinen nach Ansicht des Gerichts wohl nicht unter ein "berechtigtes Interesse" des Mieters zu fallen.

Menschen, die vor einem Krieg flüchten, und denen privater Unterschlupf gewährt wird, sollten also wieder raus in die Kälte. Und das auch noch kurz vor Weihnachten, wenn man von einem Platz in der Herberge wohl nur träumen kann. Zuweilen kann auch eine Gerichtsreporterin Vermieter und Paragrafen nicht so ganz verstehen.

DER TAG IN MÜNCHEN

Die Pro-Kopf-Verschuldung verzehnfacht sich Auch wenn die Gewerbesteuereinnahmen Rekordhöhen erreichen, rutscht der städtische Haushalt angesichts milliardenteurer Investitionen von 2019 bis 2026 in ein nie dagewesenes Minus.

Hohe Haftstrafen für jugendliche Messerstecher Die 15 und 16 Jahre alten Täter hatten am Rosenheimer Platz bei einem Drogendeal einen 17-Jährigen niedergestochen. Den Hauptangeklagten bezeichnet das Landgericht als "kalt und gefühllos", selbst in der Untersuchungshaft habe er noch "Psychospielchen" betrieben.

Münchner Flughafen plant Sanierung für 4,2 Milliarden Euro Terminal 1, Airport-Center sowie Parkhäuser müssen 30 Jahre nach der Eröffnung instandgesetzt werden. Auch Neubauten sind möglich.

Zicklein-Essen mit Stavros Kostantinidis: "Wir Griechen können ja gut Geld einsammeln" Seit Jahren veranstaltet Münchens umtriebigster Wirtschaftsanwalt sein traditionelles Weihnachts-Essen. In weniger als einer Stunde spenden die rund 300 prominenten Gäste insgesamt 1,2 Millionen Euro.

Klimaaktivisten der "Letzten Generation" kleben sich auf Sonnenstraße fest Trotz Androhung hoher Geldbußen blockieren Aktivisten in München erneut den Verkehr. Weitere Protestaktionen haben sie auch für Weihnachten angekündigt.

München verlängert Alkoholverbot am Hauptbahnhof Die Zahl der Straftaten sinkt seit Einführung der Regelung deutlich. Die Polizei plädiert sogar dafür, den Geltungsbereich zu erweitern.

Warum das Kreativlabor mit der Stadt streitet Die Künstlerinnen und Künstler in Neuhausen ärgern sich über zu hohe Mieten und zu wenig Mitsprache. Ein Workshop sollte Versöhnung bringen - doch stattdessen antwortet die Stadtverwaltung nun mit einer Beschlussvorlage, die viele Fragen offen lässt.

Nachruf auf Hermann Huber: "Es gab wenige so bescheidene Bergsteiger wie ihn" Der Unternehmer und Extremsportler hatte einige bahnbrechende Einfälle, um die Sicherheit im Bergsport zu erhöhen. Nun ist der Unterhachinger im Alter von 92 Jahren gestorben.

