Arbeiten des Münchner Malers und Bildhauers Bernd Weber bietet die Artothek demnächst wieder an.

Für die einen ist es ärgerlich, weil sie sich satt gesehen haben. Für die anderen ist es herrlich, weil sich die Ausleihe nun automatisch um mehrere Wochen verlängert. Und das auch noch kostenlos. Die Rede ist von Kunstwerken - vor allem Gemälden, Grafiken und Fotografien aus dem Bestand der Münchner Artothek. Diese hat derzeit, wie so viele städtische und staatliche Kulturinstitutionen, geschlossen. Mindestens bis 3. Mai. Auf ein baldiges Wiedereröffnungsdatum hofft man, festlegen aber will sich das Kulturreferat noch nicht. Und weil derzeit keine Kunstwerke entliehen oder zurückgegeben werden können, ist auf der Website der Artothek zu lesen: "Eine Verlängerung aller Ausleihen erfolgt automatisch bis vier Wochen nach der Wiedereröffnung."

An die 800 Werke aus dem städtischen Kunstverleih waren unterwegs, als der coronabedingte Shutdown kam. Zwischen vier Wochen und vier Monaten plus Verlängerungsmöglichkeiten gibt's die Kunst auf Zeit für eine geringe Ausleihgebühr. Mehr als 2000 Werke sind im Bestand der 1986 gegründeten Institution verzeichnet. Sie ist eine von 150 Artotheken in Deutschland und eine der größten ihrer Art. Sie ermöglicht Menschen, die es sich finanziell nicht leisten können, Kunst zu kaufen und zu sammeln, Originale auf Zeit zu Hause anzusehen. Und sie fördert durch den Ankauf von Kunstwerken die zeitgenössische Kunstlandschaft Münchens, denn die Werke werden vorwiegend aus städtischen Präsentationen angekauft.

Aktuell sind etwa 400 Leihnehmer von der Schließung der Artothek betroffen. Manche der fast 2000 registrierten Nutzer leihen sich einzelne Werke aus und wechseln regelmäßig, andere holen sich gleich mehrere und behalten sie so lange wie möglich. Nach maximal zwölf Monaten muss man die Kunst zurückbringen. Durch die permanente Zirkulation ist aber auch sichergestellt, dass es immer wieder etwas Neues zu entdecken gibt in der Artothek im Rosental. Alix Stadtbäumer, selbst Künstlerin und eine derjenigen, die sich seit Jahren um die Artothek kümmern, räumt auch immer mal wieder um, damit die Besucher neue Entdeckungen machen können. Im Bildersaal nebenan finden zudem regelmäßig wechselnde Ausstellungen statt, derzeit Arbeiten der südkoreanischen Künstlerin Youjin Yi. Dank der großen Glasfront sind die Werke auch von außen einsehbar - demnächst vielleicht auch ausleihbar. Allerdings dann im kleinen Kreis von maximal drei Personen gleichzeitig und unter Beachtung der aktuellen Hygienevorschriften.