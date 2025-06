Von Martin Mühlfenzl

Die orangefarbene Kehrmaschine hat genau das getan, wofür sie in den Dienst des städtischen Reinigungsbetriebs gestellt worden ist: Sie hat aufgeräumt. Und zwar den nigelnagelneuen Zebrastreifen in der Sparkassenstraße, der erst wenige Tage zuvor – in noch knalligerem Orange als die städtischen Fahrzeuge – an einer der chaotischsten Ecken der Münchner Innenstadt aufgebracht worden war: Auf der Sparkassenstraße, an der sich quasi vollkommen ungeordnet Taxis, Busse, Autos, Fahrradfahrer, Lastenräder, E-Scooter und Touristen begegnen. Den Besen der Straßenkehrmaschine aber konnten Teile des Fußgängerüberwegs einfach nicht standhalten und wurden buchstäblich hinweggefegt.