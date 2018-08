12. August 2018, 18:43 Uhr München Zander und Lamm statt Eis und Schnee

Kühe waren auch da, wie sich das für eine Alm gehört. Vom Bildschirm herab glotzten sie auf die langen Tische, an denen 400 Gäste saßen, die sonst bei Regen, Sturm und Schnee dafür sorgen, dass die Zeitung jeden Morgen pünktlich im richtigen Briefkasten steckt. Eingeladen hatte der Süddeutsche Verlag, der sich einmal im Jahr mit einem Sommerfest bei seinen Zustellern bedanken will, inzwischen schon zum sechsten Mal. Die Feten-Location war diesmal eine Almhütte, die trotz der Fernseh-Kühe und des rustikalen Holzbohlen-Ambientes eigentlich in eher pferdelastiger Umgebung steht - auf der Galopprennbahn in Riem. Pferde waren aber keine unterwegs an diesem Samstag, der Abend gehörte ganz den Zeitungszustellern. "SZ-Alm" stand auf einem Holzschild am Giebel des alpenländischen Gastro-Stadels.

Jürgen Baldewein, der Logistik-Geschäftsführer der SZ, lobte den Einsatz der insgesamt rund 700 Zeitungsboten, die täglich im Einsatz sind. Manche schon seit Jahrzehnten. Gesamtvertriebsleiter Mario Lauer sprach von "Schnee, Eis und anderen Widrigkeiten", denen die Feiergesellschaft in ihrem Alltag ausgesetzt sei und dass bei der SZ trotz der zunehmenden Bedeutung des Digitalen nach wie vor das Hauptaugenmerk auf der gedruckten Zeitung liege. Was an den langen Bänken zweifellos gerne gehört wurde - die Online-Ausgabe muss bekanntlich niemand austragen. "Wir setzen weiter auf die Kraft des gedruckten Wortes", so Lauer. Für die mehr als 1,2 Millionen Leser der gedruckten Ausgabe, Online inklusive sind es sogar mehr als 3,5 Millionen.

Dann ging es kulinarisch zur Sache an den mit zahllosen Hirschgeweihen behörnten Tischen - bei Zanderfilet, Lammkoteletts und Rinderhüftsteak. Wer lieber im Freien feiert, konnte es sich an Stehtischen auf der Terrasse bequem machen, mit Blick auf die leere Pferderennbahn. Und wenn es doch einmal ein echtes Sportereignis sein soll, blieb die Chance auf einen Gewinn bei der alljährlichen Tombola, deren Hauptpreis dreimal zwei Karten für ein Basketball-Heimspiel des FC Bayern München waren. Die Alm war übrigens Premiere beim Dankesfest. Im Vorjahr wurde auf der Wiesn gefeiert, und davor auch schon im Atrium des SZ-Hochhauses in Berg am Laim.