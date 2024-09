In Zeiten des Klimawandels wächst das Bedürfnis nach Information und Aufklärung. Das „Zamanand“-Festival bietet dafür Platz. Unter dem Motto „Nachhaltigkeit, Vielfalt und Toleranz“ verwandelt sich am Wochenende, 14. und 15. September, der Bereich zwischen Siegestor und Odeonsplatz in eine autofreie Erlebnismeile. Hier lädt ein vielfältiges Programm zum Austauschen, Informieren und Entspannen ein.

„Zamanand“, wie man schon vermuten könnte, ist ein bairischer Ausdruck. Auf Hochdeutsch versteht man darunter so viel wie „zusammen und gemeinschaftlich“. Und genau darum soll es auch gehen. Ziel des Festivals ist es, ein Bewusstsein für aktuelle Herausforderungen rund um Klima- und Umweltschutz zu schaffen und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Die temporäre Sperrung der Ludwigstraße soll Möglichkeiten für ein klimafreundliches und zukunftsfähiges Stadtleben aufzeigen.

Dafür gibt es auf dem Gelände zahlreiche Programmpunkte – alle im Zeichen der Nachhaltigkeit. Gäste können etwa einen realen Prototyp eines autofreien Konzepts rund um das Siegestor besichtigen. Vorschläge dafür konnten Besucher und Besucherinnen beim letzten „Zamanand“ im Juni mithilfe von Text-zu-Bild-KI realisieren. Aus mehr als 3000 Vorschlägen wurde die beste Idee ausgewählt und von Studierenden in die Praxis umgesetzt. Außerdem gibt es auf dem Gelände unter anderem einen Erlebnisraum der Klimaschutz-Kampagne „Re:think München“ und einen „Spielplatz“, bei dem sich alles um alternative Fortbewegungsmittel dreht. Bei der „Treepost“-Aktion des Hauptpartners M-net werden durch Social-Media-Posts neue Bäume in einem nahegelegenen Wald bei Tutzing gepflanzt. Alternativ informieren Vereine, NGOs und öffentliche Institutionen an Infoständen und in Workshops über ihre Arbeit.

Ein buntes Musikprogramm auf insgesamt acht Bühnen sorgt für Unterhaltung – und das quer durch die Genres. Der Ausbildungsradiosender M94.5 gibt weiblichen Nachwuchstalenten eine Bühne, die Welttanzbühne lädt zum Erlernen neuer Tanzschritte ein. Wer es gemütlicher mag, kann sich bei den Sofakonzerten auf Secondhand-Möbeln zurücklehnen. Nicht nur lokale Münchner Bands, sondern auch überregionale Künstler und Künstlerinnen treten auf. Zuschauende können sich unter anderem auf Auftritte der Münchner Band The Clouds, der Trip-Hop-Gruppe Feh, des Mannheimer Duos Kalkyl und der Pop-Rock-Rap-Band Bruchpilot freuen. Für Kinder werden am Sonntag DJ-Workshops angeboten.

Dabei will das Festival sich nicht nur inhaltlich, sondern auch organisatorisch dem Thema Nachhaltigkeit widmen. Das entwickelte Konzept umfasst Maßnahmen wie Müllvermeidung, den Einsatz erneuerbarer Energien und die Verwendung wiederverwendbarer Materialien. Zudem werden sämtliche Überschüsse des Festivals vollständig dem Zweck des gemeinnützigen Unternehmens zugutekommen.

Neu ist das Konzept des Festivals nicht. Seit mehr als 20 Jahren wird der Abschnitt der Ludwigstraße an zwei Wochenenden im Jahr gesperrt. Ursprünglich als „Car Free Day“, später als „Streetlife“ und heute als „Zamanand“, ist das Festival ein fester Bestandteil der Münchner Kulturszene.

„Zamanand“-Festival, Ludwigstraße, zwischen Siegestor und Odeonsplatz, Samstag, 14. September, 16 bis 2 Uhr, Sonntag, 15. September, 11 bis 21 Uhr, freier Eintritt, Informationen unter zamanand.de