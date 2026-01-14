Doris Dörrie ist es unter anderem zu verdanken, dass Yuko Kuhn diesen gelungenen Roman auf den Weg gebracht hat. Beide kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit an der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) in München , Kuhn assistierte Dörrie dort einige Jahre lang. Immer wieder hatte die Schriftstellerin, Filmemacherin und langjährige Schreibvermittlerin Kuhn beschworen, ihr Schreibprojekt, die Reisegeschichte ihrer Mutter, nicht aufzugeben. So ist nun mit „Onigiri“ ein berührendes Debüt entstanden, in dem die in München geborene Kulturwirtschaftlerin und Autorin Yuko Kuhn die Geschichte einer deutsch-japanischen Familie zwischen den Welten beschreibt. Dabei erzählt sie auch die Geschichte einer schwierigen Mutter-Tochter-Beziehung, die belastet ist von Depression und Demenz. Mit diesem bei Hanser erschienenen Roman ist Kuhn derzeit auf Lesereise in Deutschland.

Montag: Schönes selbst gemacht

Gina Pieper und Daria Seiferth bieten in ihrem Kreativraum „Atorie“ in München auch Workshops in japanischen Techniken wie Shibori-Färben und Sashiko-Stickerei an. (Foto: Gina Pieper/Daria Seiferth)

In der Maxvorstadt werde ich heute Abend einen Perlen-Workshop besuchen, den mir eine Freundin zu Weihnachten geschenkt hat. Zweieinhalb Stunden werde ich, hochkonzentriert und selbstvergessen, winzige Perlen auffädeln. „Atorie“ heißt der neue, liebevoll gestaltete Kreativraum von Gina und Daria, die auch japanische Techniken wie Shibori-Färben und Sashiko-Stickerei anbieten. Bei künftigen Workshops beabsichtige ich dort einige Lieblingskleidungsstücke, die Flecken haben, zu retten. Das Wort Atorie entspringt der japanischen Schreibweise des Begriffs „Atelier“, ausländische Begriffe werden im Japanischen in der Silbenschrift Katakana in die Sprache aufgenommen, wie bi-ru (Bier) oder chi-zu (Käse). Alle, die noch nie gefärbt, gemalt, gedruckt oder mit Paperclay kleine Gefäße geformt haben, sollten 2026 damit beginnen!

Dienstag: Wutringe

Sogenannte Wutringe schmieden Katharina Weber und Theresa Reiter im Glockenbachviertel, wie diesen Goldring mit der Gravur „Bitte nicht“, den Yuko Kuhn trägt. (Foto: Gina Pieper/Daria Seiferth)

Beim Modelabel „WE.RE“ von Katharina Weber (WE) und Theresa Reiter (RE) in der Reichenbachstraße 30 sind derzeit noch bis zum 14. Februar die „Wutringe“ ausgestellt, handgeschmiedet und graviert von Regina Rupp und Julian Arayapong. Meine schönsten Auftritt-Outfits für Lesungen sind made by WE.RE. Nachdem ich darin auf der Bühne eines Abends eine Menge unangenehmer Fragen beantworten musste, habe ich mir den „Bitte nicht“-Ring geschenkt. Man kann ihn in Bezug auf Mitmenschen oder eigene Unzulänglichkeiten anwenden. Wer es expliziter mag, kann aus einer Vielzahl an Beschimpfungen, auch in englischer und französischer Sprache, wählen. Die Ringe haben auch schon auf Lettisch, Spanisch, Thailändisch, Koreanisch und Chinesisch Menschen froh gemacht. Ich wünsche mir noch den leisen „Hmmm“-Ring. Das scheint mir eine gute Antwort auf die vielen Fragen zu sein, die mir in meinem neuen Leben als Autorin plötzlich gestellt werden.

Mittwoch: Entspannen im Hamam

Seit einem Vierteljahrhundert gibt es das „Mathilden Hamam“ in München schon. Eine Spezialität ist die Seifenmassage. (Foto: Mathilden Hamam)

Wenn es kalt und grau ist, rate ich zu einem Tauchgang in die Höhlen des Mathilden-Hamam, wo du auf dem heißen Stein liegen und dich mit Wasser übergießen kannst, als gäbe es keine Welt da draußen. Die Seifenmassage ist ein echtes Erlebnis: In einem Seifenbeutel aus Seide entsteht durch Beigabe von Wasser und Schwingen durch die Luft eine Unmenge zarter Schaum, der dich in einen großen weißen Kokon gänzlich einhüllt, bevor starke Hände sich an die Arbeit machen und du dich auf der Liege nur ergeben kannst. Nach der Entspannung im Hamam bist du so runtergefahren, dass du dir für den Tag möglichst nichts mehr vornehmen solltest, außer dich in Ruhe von der Ruhe zu erholen.

Donnerstag: Spannende Lesungen

Yuko Kuhn liest heute in der Buchhandlung Kirchheim in Gauting aus ihrem Roman „Onigiri“. (Foto: Büchergilde Gutenberg)

In der Buchhandlung Kirchheim in Gauting bei Marc Schürhoff gibt es die mit viel Liebe zum Detail hergestellten Editionen der Büchergilde Gutenberg. Die Buchgemeinschaft mit Sitz in Frankfurt und etwa 60000 Mitgliedern hat 2024 ihr hundertjähriges Bestehen gefeiert. Sie lizenziert Veröffentlichungen, kleidet sie in ein neues Gewand, oft in Leinen, mit Prägungen oder Farbschnitt. Als Mitglied gilt es pro Quartal ein Buch zu erstehen, meine erste Auswahl, „Butter“ von Asako Yuzuki und „Was helfen könnte“ der norwegischen Autorin Mona Høvring, habe ich sehr gemocht. Heute darf ich aus meinem Roman „Onigiri“ lesen, sein neues Gewand ziert eine rote Blume und eine violette Schrift aus dem Ikuta-Jinja, einem Shinto-Schrein in Kobe, der Heimatstadt meiner Mutter. Während ich lese, verpasse ich eine Veranstaltung, die ich sehr gern miterlebt hätte, Anna Pritzkau liest im Literaturhaus aus ihrem Debütroman „Frauen im Sanatorium“, moderiert von der großartigen Dana von Suffrin. Zweiteilen wäre zu schön!

Freitag: Japanische Köstlichkeiten

Sehr beliebt: Japanische Sushi und Sashimi. Besonders gut bekommt man beides im Restaurant Mitani in Haidhausen, wie auch Shabu-Shabu, eine Art japanisches Fondue. (Foto: Imago)

Als Halbjapanerin werde ich oft gefragt, wo sich authentisch und nicht zu teuer Japanisch essen lässt. Das Shabu-Shabu-Menü im Mitani, Haidhausen, kann ich uneingeschränkt empfehlen: Nach Misosuppe, Sashimi und Sushi-Vorspeise fischt man stundenlang im Tontopf nach Gemüse und großen Würfeln Seidentofu, die dünnen Scheiben Rindfleisch, die auf einer massiven Holzplatte serviert werden, nur kurz in der Brühe schwenken und dann in die köstliche säuerliche Ponzu-Soße tunken. Am Ende, wenn die Brühe am leckersten ist, kippt man eine große Menge Udon-Nudeln hinein. Abschluss mit Sesam-Eis. „Manzoku“, sagt man in Japan, wenn man, wie nach diesem Essen, wunschlos glücklich ist. „Itadakimasu“, was oftmals für „Guten Appetit“ gehalten wird, drückt Dankbarkeit und Respekt für die Mühe der Zubereitung des Essens aus und wird übrigens auch gesagt, wenn man allein für sich isst. Den strengen Blick des Mitani-Inhabers und Sushi-Meisters am besten nicht persönlich nehmen, seine Miene gehört für mich mittlerweile zum Charme des Lokals.

Samstag: Raffinierte Halsketten

Außergewöhnliche Hingucker: Die sogenannten Bandketten der Künstlerin Doerthe Fuchs, die man auch diagonal tragen kann. (Foto: Doerthe Fuchs)

Schon wieder Schmuck: Heute freue ich mich auf einen kleinen Spaziergang in die Pacellistraße, wo die wunderbaren Bandketten der Münchner Künstlerin Doerthe Fuchs in der Ladengalerie liegen. Als ich noch Mitarbeiterin der Mayer'schen Hofkunstanstalt war, bat mich die New Yorker Starkünstlerin Kiki Smith, die ich ehrfürchtig bewunderte, und die in den traditionsreichen Werkstätten (Gründung 1847) am Stiglmaierplatz an großformatigen Glasbildern arbeitete, ihre durch das ständige Tragen beanspruchte Kette überarbeiten zu lassen, ein langes rotes Band mit vielen runden Silberplättchen darauf. Und so lernte ich vor fünfzehn Jahren in der Begegnung mit Doerthe, was ein „Ripsband“ ist, nämlich ein robustes geriffeltes Band, das oft für Kanten etwa bei Rocksäumen verwendet wird. Ausnahmslos werde ich angesprochen, wenn ich eine meiner Bandketten trage. Es hat gedauert, bis ich den Mut hatte, sie diagonal zu tragen, was genial ist, da man sie dann auch von hinten bewundern kann. Meinen Mann erinnert die graue Version mit eckigen Silberplättchen an Chewbacca von Star Wars. Eine gewisse Ähnlichkeit lässt sich nicht leugnen.

Sonntag: Kunst virtuell entdecken

Mit meiner an Demenz erkrankten Mutter besuche ich heute das Städel-Museum in Frankfurt. Einmal im Monat wird dort eine analoge Führung für Menschen mit Demenz angeboten. Aus der Ferne kann man aber auch digital zeit- und ortsungebunden die Sammlung entdecken. Wir machen es uns auf meinem Sofa mit dem Laptop gemütlich. Das kostenfreie Angebot wurde in Zusammenarbeit mit der Abteilung Altersmedizin der Goethe-Universität speziell für Demenzpatienten entwickelt und ermöglicht ihnen, Kunstwerke spielerisch und interaktiv zu entdecken, zum Beispiel durch die Zuordnung von Farben, Geräuschen und Alltagsituationen, die an Erlebnisse aus der eigenen Biografie erinnern. Ich bin gespannt!

Yuko Kuhn. (Foto: Peter Hassiepen)

Yuko Kuhn, 1983 in München geboren, hat nach Abschluss ihres Studiums der Kulturwirtschaft in Passau und Aix-en-Provence ein Jahr in Tokio gelebt. Nach ihrer Tätigkeit im Bereich Kunst-am-Bau bei der Mayer'schen Hofkunstanstalt ist sie über ihre Arbeit für die Filmemacherin und Schriftstellerin Doris Dörrie am Lehrstuhl Creative Writing der HFF (Hochschule für Fernsehen und Film) zum Schreiben gekommen. Ihr Debütroman „Onigiri“ ist 2025 im Hanser-Verlag erschienen.