Kritik von Harald Eggebrecht, München

Dieser unmittelbar bewegende Abend im Herkulessaal war getragen von der tiefen musikalischen und freundschaftlichen Zuneigung der beiden Musiker, des grandiosen Cellisten Yo-Yo Ma und seiner souveränen Klavierpartnerin Kathryn Scott. Fast vier Jahrzehnte währt die Zusammenarbeit, die, so Yo-Yo Ma im Programmheft, im Zeichen von „Verbindung und Erkundung“ im Zeichen von Menschlichkeit steht. Nach dieser Tournee will sich Kathryn Scott von ihrer Karriere zurückziehen. Also lag auch ein untilgbarer Hauch von Abschied über diesem denkwürdigen Konzert.