Sie wollte sich nur abkühlen, da griff der Biber an: Eine Frau ist am Donnerstag in der Würm nahe der Blutenburg beim Baden verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr war die Frau am frühen Abend, kurz vor 19 Uhr, in den Fluss gestiegen, um sich abzukühlen. Dann bemerkte sie ein Tier neben sich und wollte deshalb das Wasser verlassen – aber zu spät: Sie spürte einen Schmerz am Oberschenkel und bemerkte, dass sie stark blutete. Passanten halfen der Frau ans Ufer und verständigten den Rettungsdienst. Anderen gelang es, das davon schwimmende Tier zu fotografieren: eindeutig ein Biber.