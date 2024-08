In der Münchner Innenstadt hat eine Erlebniswelt der anderen Art eröffnet: Das „Wow Museum“ lädt zum Staunen und Probieren ein – und zieht damit Besucher aller Altersklassen an.

Von Magdalena Holzapfel

Im Wow-Museum staunt man nicht schlecht, wenn man zur Tür hereinkommt. Das Foyer ist mit so vielen Spiegeln verkleidet, Angst vor sich selbst sollte man keine haben. Man stolpert sofort hinein die Welt der Illusionen und bekommt einen kleinen Vorgeschmack auf das, was einen als nächstes erwartet. In 16 Themenräumen, verteilt auf 500 Quadratmeter über zwei Ebenen inklusive des Wonder Labs, gibt es vieles zu entdecken.