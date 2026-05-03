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Sichere Identität im InternetWürden Sie Ihr Auge von einem Tech-Unternehmen scannen lassen?

Lesezeit: 4 Min.

Ein Mitarbeiter zeigt im Münchner Flagshipstore von World, wie Nutzer mit dem Orb ihre digitale ID anlegen.
Ein Mitarbeiter zeigt im Münchner Flagshipstore von World, wie Nutzer mit dem Orb ihre digitale ID anlegen. Mark Siaulys Pfeiffer

In Zeiten von KI und Deepfakes will die Firma „World“ Menschen einen digitalen Pass geben. Datenschützer sind alarmiert. Doch World sagt: Die heute üblichen Verfahren seien riskanter.

Von Catherine Hoffmann

Es herrscht noch wenig Andrang in der Hofstatt, jenem Einkaufszentrum an der Sendlinger Straße, in dem sonst Modeketten und Cafés um Aufmerksamkeit konkurrieren. Zwischen Mango und Intimissimi eröffnet an diesem Vormittag ein Unternehmen, das eigentlich kein Ladengeschäft braucht: ein digitaler Identitätsanbieter.

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