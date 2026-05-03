Es herrscht noch wenig Andrang in der Hofstatt, jenem Einkaufszentrum an der Sendlinger Straße, in dem sonst Modeketten und Cafés um Aufmerksamkeit konkurrieren. Zwischen Mango und Intimissimi eröffnet an diesem Vormittag ein Unternehmen, das eigentlich kein Ladengeschäft braucht: ein digitaler Identitätsanbieter.
Sichere Identität im InternetWürden Sie Ihr Auge von einem Tech-Unternehmen scannen lassen?
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In Zeiten von KI und Deepfakes will die Firma „World“ Menschen einen digitalen Pass geben. Datenschützer sind alarmiert. Doch World sagt: Die heute üblichen Verfahren seien riskanter.
Künstliche Intelligenz:Die große Gefahr von KI-Fakes für unsere Geschichte – und welchen Schutz es gibt
Drei Münchner Studierende haben einen Prototyp entwickelt, der die Verfälschung historischer Quellen verhindern soll. Ihre Idee stößt auf großes Interesse – denn die Zeit drängt.
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