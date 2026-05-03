Es herrscht noch wenig Andrang in der Hofstatt, jenem Einkaufszentrum an der Sendlinger Straße, in dem sonst Modeketten und Cafés um Aufmerksamkeit konkurrieren. Zwischen Mango und Intimissimi eröffnet an diesem Vormittag ein Unternehmen, das eigentlich kein Ladengeschäft braucht: ein digitaler Identitätsanbieter.