Von Philipp Crone, München

Unklar ist, ob sich die Frau mit dem langen hellen Haar und dem schüchternen Lächeln auch neben der Bühne durchsetzen kann. Was aber schon beim ersten Ton klar wird: Auf einer Bühne kann sie das.

Sängerin Laila Montana Nöth steht an einem Oktoberabend in der Lach- und Schießgesellschaft, dreht den Mikrofonständer noch einmal zurecht, schaut rechts hinüber zu ihrem Pianisten und glitzert ansonsten in ihrem weißen Paillettenkleid einfach noch kurz vor sich hin, den Blick nach oben, irgendwo hinten in den Zuschauerraum gerichtet. Dann klingen die ersten Klavier-Takte in den Saal und Montana raunt ein "Slowly walking down a lonely road" in den Raum. Ihre Stimme klingt nicht so, als müsste man sich um die junge Frau auf dieser einsamen Straße Sorgen machen. Tief, wuchtig, weich und klar. Wer so singt, so rauwarm und voll, der muss doch jede Menge Lebenserfahrung haben, ist sich sicher in dem, was er macht. Oder wenigstens Tausende Zigaretten inhaliert haben. Nöth raucht nicht, ist 27 und klingt ganz anders, wenn sie zum Beispiel in der Herbstsonne vor der Theaterfabrik in Unterföhring sitzt und von ihrem Erbe erzählt: höher, vorsichtig und ein wenig schüchtern.

Nöths Erbe, das sind einige Firmen und Beteiligungen, das ist aber vor allem auch ihr Name. Der lautet Nöth. Wie Wolfgang Nöth, ihr im Januar verstorbener Vater, der Münchens Veranstaltungskultur und das Nachtleben über Jahrzehnte geprägt hat. Und dass die Tochter als Musikerin diesen Namen nicht führt, was bedeutet das?

Sängerin Laila Montana Nöth auf der Bühne der Lach- und Schießgesellschaft. Zunächst singt sie andächtig, dann geht sie immer mehr aus sich heraus. (Foto: Florian Peljak)

Vier Wochen vor ihrem Glitzer-Auftritt sitzt Nöth in der Septembersonne, links neben ihr der rauchende Schlagzeuger aus ihrer Band, links neben ihm eine der Hallen, die früher Wolfgang Nöth betrieb und jetzt sie. Konzerte, Hochzeiten, "Events" sagt die Generation Laila Nöth. Veranstaltungen aller Art hätte der Vater gesagt. Wolfgang Nöth prägte eine ganze Generation von Nachtgeschäftsleuten. Er lud zu Feiern und Konzerten am alten Flughafen, etablierte den Kunstpark Ost, diverse Hallen und hatte zeitlebens immer Pläne, die er auch meist umsetzte, Flohmärkte, Antiquitäten-Markt. Er war Gesellschafter der Lach- und Schießgesellschaft, hatte mit Musikern wie Kurt Cobain zu tun.

Wolfgang Nöth war laut, seine Tochter ist leise

Seine Tochter Laila war auch schon in den vergangenen Jahren dabei, nach einer Zeit in England und in einer anderen Berufssparte, aber so ein Nacht-Imperium dann übernehmen, über Nacht quasi, nach dem plötzlichen Tod des Vaters? Die ökonomischen Abläufe in schwarzen Zahlen zu halten ist das eine, sich als junge Nachfolgerin bei den Mitarbeitern durchzusetzen oder auch bei den Mitgesellschaftern der Lach- und Schießgesellschaft ist das andere. Als Musikerin, die am liebsten hinter ihrem Klavier sitzt und spielt, ruhige, getragene Songs. Andererseits: Vielleicht braucht so ein Alt-Imperium im Nachtleben und die in die Jahre gekommene Kult-Lokalität genau das: eine junge Frau, die vieles anders macht. Allein schon mit der Stimme.

Nöth war laut, seine Tochter ist leise. Was über die Aussagekraft und den Inhalt noch überhaupt nichts sagt. Das wissen gerade die Kabarett-Kenner aus dem Lach-&-Schieß-Publikum am besten.

Die 27-Jährige steht an dem sonnigen Septembervormittag auf, geht runter in den Proberaum, Drummer und Bassistin laufen hinterher. Nebendran zig große Räume, zwei riesige Hallen, die gerade für Hochzeiten dekoriert werden, Nöth biegt in ein kleines Kellerzimmer ein, setzt sich an ihr Klavier und fragt mit zarter Stimme: "Möchte jemand ein Wasser?"

Der Drummer zählt ein, beginnt, gibt das Tempo vor, Nöth singt dazu, aber als sie mit dem Klavier einsetzt, hat sie das musikalische Kommando übernommen, ihre Töne kommen hauchzart laid back, eine Winzigkeit verzögert. Viel zu wenig, als dass es ungenau wäre, nicht tight wäre, aber deutlich genug, um in der melodischen Kommunikation die Führung zu übernehmen. Nöth war laut, seine Tochter ist leise. Und bestimmt.

Laila Nöth singt, hebt die Schultern, lächelt, schließt die Augen, genießt ganz offensichtlich. "I'm running without you", startet dieser Song. Und es geht um ihren Vater, der ihr das nun alles so hinterlassen hat. Die Mutter ist zwar Mitgesellschafterin, aber sie mischt sich nicht ein. Und so ist Nöth derzeit doppelte Solistin, musikalisch und wirtschaftlich.

"Ich war bei manchen ,Die Tochter von' oder das dumme Blondchen."

Dass die Musik zum Beruf werden könnte, ist auf der einen Seite seit ihrer Kindheit naheliegend. Wenn der Vater mit Rockstars verkehrt und nächtelang auf und um Bühnen herumturnt, kommt man schon mal auf so einen Gedanken. Aber eigentlich, sagt Nöth, war diese lokale Prominenz und Prägung eher hinderlich. "Ich bin im Kunstpark groß geworden", sagt sie, aber eben tagsüber auf den Spielplätzen und nicht nachts auf den Tanzflächen. In der Schule allerdings hat sie früh schlechte Erfahrungen gemacht. "Zunächst war ich schon selbstbewusst, aber dann habe ich gemerkt: Ich werde schnell in eine Schublade gesteckt, war bei manchen ,Die Tochter von' oder das dumme Blondchen." Auch seien manche davon ausgegangen, dass sie ohnehin steinreich sei und Geld keine Rolle spiele. "Das ist aber überhaupt nicht so." Auch jetzt müsse sie alles investieren, was reinkomme. "Es muss sich alles tragen."

Sie stehe total zu ihrem Vater, sagt Nöth, aber so entpersonalisiert und auf den Vater reduziert zu werden wie damals in der Schule, habe sie sehr mitgenommen. Sie zog sich zurück, "bin zum Teil gar nicht mehr gerne rausgegangen". Auch deshalb ging es nach England ins Internat, wo sie diese Geschichte hinter sich und die Gesangsausbildung vor sich hatte. Singen war nicht Nöths Idee, weder von Vater noch Tochter, sondern die der Klavierlehrerin. "Wir wissen nicht, woher die Stimme kommt", sagt Nöth und lacht zum ersten Mal. Die Eltern spielten keine Instrumente, sangen nicht, waren nah an den Bühnen, aber nie drauf.

Die Probe ist durch, Nöth setzt sich wieder in die Sonne. Eine Mitarbeiterin kommt zu ihr und fragt, ob eine Tür nebenan offen sei, sie bräuchte da was. "Nein, aber nimm meine Schlüssel", sagt Nöth mit einem mehr gesungenen als gesprochenen Satz. Es klingt fast lieblich. Aber vielleicht ist es eben auch nur eine neue Art zu führen. Die Schlüssel kommen zurück, Nöths "A" in Danke macht eine kleine Tonwelle nach unten.

Nöths Stimme wurde in England fünf Jahre lang ausgebildet, mit 22 kam sie zurück, arbeitete zunächst bei ihrem Vater und wollte dann was Eigenes machen. Vor allem wollte sie etwas ohne den ewigen Namensjoker schaffen. Sie bewarb sich bei einem E-Commerce-Unternehmen für Möbel und Lifestyle, als Praktikantin, wurde übernommen und arbeitet dort drei Jahre, bis es ihr zu schnell wurde. "Mich stört die Schnelllebigkeit heute, ganz generell, und das war auch in dem Job so." Dann wieder zurück ins Analoge, Veranstaltungen statt E-Events. Den Wolfgang als Chef statt eines CEOs. Und die Musik, ihre fast eigene Domäne, die lief da dann immer mit.

Sie komponierte, schickte Songs an Radiostationen, richtig old school. Einmal verschickte sie einen Song mit einer Mailadresse, in der Nöth stand. Sofort kam der Anruf des Redakteurs, das Interesse war geweckt. Tochter von Hallenmogul will Rockstar werden, so kann man da schon mal titeln. Die Angst, dass nicht sie selbst und ihre Fähigkeiten geschätzt werden, sondern bloß ihr Name blinkt, die wird sie wohl noch eine Weile ertragen müssen. Zu oft wurde sie dafür früher gefragt, von ganz vielen im Umfeld, ob sie vielleicht Karten für dies oder das Konzert organisieren könne. Gefragt sein in seiner wohl schlimmsten Form.

Laila Montana, wie sich Laila Nöth als Sängerin nennt, im August 2021 bei den Aufzeichnungen für das Festival "Sound Of Munich Now". (Foto: Friedrich Bungert)

2018 stand Nöth zum ersten Mal auf einer öffentlichen Bühne, ein Song-Contest, als Laila. Die auch ihre Songs selbst produzieren kann. Ist vielleicht auch so eine Sache: Wenn einem nichts zugetraut wird als Tochter von, dann entwickelt man erst Recht den Willen, alles selbst zu können. Nöth produzierte ihre ersten Songs selbst. Und macht auch sonst manches anders als die Bands, die auf den Bühnen ihres Vaters standen. Ein Album rausbringen? Nicht im Jahr 2021. Da muss man, wenn man unbekannt ist, alle paar Wochen einen Song veröffentlichen, sagt sie. "Eine LP funktioniert digital nicht mehr, wenn du nicht bekannt bist", sagt Nöth. So kann man harte Aussagen gut verpacken, vielleicht hilft das als Chefin in Zukunft sogar.

Wenn Nöth statt einer LP im Jahr alle fünf Wochen einen Song veröffentlicht, schafft sie es vielleicht, dauerhaft in der Spotify-Playlist mit neuen Songs zu bleiben und gehört zu werden. Im August spielte sie ihre Aufnahmen für das Festival "Sound Of Munich Now" ein. Ende Oktober gab es einen neuen Song, in drei Wochen den nächsten, sieben sind schon fertig, weitere muss sie jetzt komponieren. Und nebenbei, aber was ist da schon nebenbei, den Laden respektive die Läden führen. Bruno Jonas, Kabarettist und Mitgesellschafter der Lach und Schieß, hat nun schon länger beruflich mit ihr zu tun und sagt: "Ich glaube schon, dass sie sich durchsetzen kann. Sie hat die Energie ihres Vaters mitbekommen, aber auf eine etwas andere Art." Eine ruhigere. Sie sagt, dass sie sich verändert hat. "Ich hätte mir vieles, was ich jetzt mache, früher nie zugetraut. Ich lerne mich gerade selbst neu kennen." Und die Geschäftspartner vielleicht auch. Ihr Vater im Übrigen traute ihr einiges zu, als Unternehmerin ohnehin, aber auch als Musikerin. "Er meinte, ich hätte eine ,Jahrhundertstimme' als Sängerin", sagt Nöth und lacht. Auch wenn er selbst nicht musizierte, den Blick auf gute Künstler hatte er wie wenige, nur war der in dem Fall sehr wahrscheinlich natürlich etwas väterlich getrübt.

Laila Montana Nöth singt an dem Oktoberabend in Schwabing ihren ersten Song vor dem Kabarett-gewohnten Publikum. Vor ihr war Bruno Jonas dran, er hat geflucht, gewitzelt, gebrüllt, bekam lauten Applaus. Nöth spricht leise, singt andächtig, steht still. Der Applaus ist genauso laut. Beim zweiten Song lassen ihre Hände den Mikrofonständer los und wippen neben ihr, immer wieder, fast wie Flügel.