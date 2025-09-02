Tobias Nickel braucht eine neue Wohnung in München. Wie es dazu kam, dass der 26-Jährige mit einem Bett in der Innenstadt unterwegs war und was er dabei erlebte.

Interview von Johanna Feckl

Seit Juli sucht Tobias Nickel, 26, nach einer neuen Wohnung in München, bislang erfolglos. Dafür folgen ihm auf Instagram nun etwas mehr als 68 000 Follower, gut 8000 Menschen mehr als noch vor vier Wochen. Dort teilt er seine Erfahrungen, die er bei der Suche erlebt – und vor allem seine ausgefallenen Ideen, um ein neues Zuhause zu finden: Erst war es nur ein Pappschild mit der Aufschrift „Suche Wohnung“, mit dem er durch die Innenstadt lief. Dann das Feldbett, das er mitten auf dem Marienplatz aufschlug und sich mit seinem Schild hineinlegte. Und zuletzt schnallte er das Bett auf ein riesiges Lastenfahrrad und ließ sich damit durch die Stadt kutschieren.