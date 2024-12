„Ich habe vorher in Leipzig studiert. Und im Vergleich dazu war es schwierig, hier in München etwas im Budget zu finden. Aber ich habe dann während des Semesters geguckt und das hat es ein bisschen einfacher gemacht, weil da nicht ganz so viele Leute unterwegs sind auf dem Markt wie zum Semesterstart. Das ging bei mir auch nur, weil ich erst bei einer Freundin meiner Mutter unterkommen konnte. Sonst kann man das ja gar nicht aus der Ferne.“

Was ist dein Tipp für die Wohnungssuche?

„Ich habe ein paar lustige Sachen auf Kleinanzeigen gesehen, dass Privatleute noch ein Zimmer untervermieten. Also wenn man offen ist für etwas unkonventionelle Optionen, dann kann man da etwas finden.“

Finn Brenske, 25 Jahre

Finn Brenske hat ein günstiges Zimmer in einer WG gefunden. (Foto: Franka Bals)

„Ich habe ungefähr ein halbes Jahr gebraucht. Ich hatte den Vorteil, dass ich hier schon bei meinem Vater in München wohnen konnte. Und ich habe dann bei Immoscout, WG-Gesucht und bei Facebook Wohnungsgruppen geschaut. Es gab sehr viele Angebote, aber eben auch sehr viel Nachfrage. Ich war auch bei vielen Wohnungsbesichtigungen. Durch einen Zufall habe ich einen guten Hinweis bekommen und bin jetzt relativ kostengünstig in einer WG untergekommen.“

Was ist dein Tipp für die Wohnungssuche?

„Ich fand Facebook-Gruppen ganz gut, weil da alle möglichen Leute einfach reinposten, was sie so haben. Und man hat den direkten Kontakt. Du kannst eine direkte Nachricht schreiben und auf dich aufmerksam machen.“

Katrin Wesche, 39 Jahre

Katrin Wesche zog in eine Wohnung, die Freunden gehört. (Foto: Franka Bals)

„Wir hatten Glück, weil wir in eine Wohnung von Freunden gezogen sind, die denen gehört. Deshalb kenne ich tatsächlich dieses Problem nicht. Aber wir haben davor drei Jahre lang gesucht und auf dem freien Markt nichts gefunden, was bezahlbar wäre oder für uns gepasst hätte.“

Was ist dein Tipp für die Wohnungssuche?

„Bekannte, Freunde, Netzwerk. Meine Erfahrung ist, dass es über privat, also tatsächlich über WhatsApp-Gruppen, eigentlich am besten funktioniert.“

Lea Lang, 22 Jahre

Lea Lang suchte sechs Monate nach einer Wohnung. (Foto: Franka Bals)

„Es hat ewig gedauert. Ich hatte fast sechs Monate Zeit, mir eine Wohnung zu suchen. Und ich habe dann erst in der Woche vor Semesterstart etwas bekommen und bin eingezogen. Ich wurde oft gefragt: „Wo kommen Sie denn her? Regensburg? Ja, dann können Sie doch pendeln.“ Über einen Studienfreund meiner Mutter sind wir dann auf eine Immobiliengesellschaft gekommen, die eine Wohnung frei hatte.“

Was ist dein Tipp für die Wohnungssuche?

„Ich kenne jemanden, der in der Zeitung eine Anzeige geschaltet und dann etwas bekommen hat. Ganz viele Omas lesen nur die Zeitung und stellen nichts bei Immoscout rein, aber hätten eigentlich Zimmer zur Verfügung.“

Matthias Matzen, 23 Jahre

Matthias Matzen hatte Glück bei der Wohnungssuche. (Foto: Franka Bals)

„Als ich nach München gekommen bin, habe ich am ersten oder zweiten Tag in der Uni jemanden kennengelernt, der ein WG-Zimmer frei hatte und da bin ich eingezogen. Einfach Glück gehabt eigentlich. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch sehr lange suchen müssen.“

Was ist dein Tipp für die Wohnungssuche?

„Beide Wohnungen, die ich in München hatte oder habe, gingen über Kontakte. Über Leute, die ich hier kennengelernt habe. Ich glaube, vor Ort ist es immer einfacher, weil man dann Leute kennenlernt.“

Inaara Cigdem, 22 Jahre

Inaara Cigdem bekam ein Zimmer im Studentenwohnheim. (Foto: Franka Bals)

„Ich bin vor drei Jahren nach München gezogen und habe circa ein halbes Jahr nach einer Wohnung gesucht. Ich habe auf allen möglichen Plattformen gesucht, und es hat echt lange gedauert, bis etwas dabei war. Es war ziemlich schwierig, eine WG zu finden, ich bin dann letztlich in einem Studentenwohnheim gelandet.“

Was ist dein Tipp für die Wohnungssuche?

„Einfach alle möglichen Leute über soziale Medien anschreiben, zum Beispiel bei Instagram. Und ich glaube, einfach standhaft bleiben und es immer wieder versuchen.“