Finja sitzt im Unterricht, als ihr Handy vibriert. In der WG-Gruppe ist ein Bild aufgetaucht. „Get out!“, steht dort. Der Chat explodiert. Eine Person müsse ausziehen, heißt es. Man könnte dieser Person nicht mehr vertrauen. Von „Missbrauch“ ist die Rede. Kurz darauf muss eine Bewohnerin die Wohngemeinschaft verlassen. Der Auslöser? Eine Schüssel Müsli.