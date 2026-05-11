Finja sitzt im Unterricht, als ihr Handy vibriert. In der WG-Gruppe ist ein Bild aufgetaucht. „Get out!“, steht dort. Der Chat explodiert. Eine Person müsse ausziehen, heißt es. Man könnte dieser Person nicht mehr vertrauen. Von „Missbrauch“ ist die Rede. Kurz darauf muss eine Bewohnerin die Wohngemeinschaft verlassen. Der Auslöser? Eine Schüssel Müsli.
Wohnungsnot unter StudierendenWegen einer Schüssel Müsli aus der WG geflogen
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Zwischen Schimmel, Chaos und Dauerkonflikten im Gruppen-Chat: Wie Münchner Studierende in überteuerten Wohngemeinschaften den Alltag überleben.
Von Luka Kraft
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