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Wohnungsnot unter StudierendenWegen einer Schüssel Müsli aus der WG geflogen

Lesezeit: 9 Min.

Wohngemeinschaften und Wohnheime ermöglichen jungen Menschen bezahlbaren Wohnraum. Aber nicht immer ist das Zusammenleben angenehm – und das ist noch harmlos ausgedrückt.
Wohngemeinschaften und Wohnheime ermöglichen jungen Menschen bezahlbaren Wohnraum. Aber nicht immer ist das Zusammenleben angenehm – und das ist noch harmlos ausgedrückt. Maskot via www.imago-images.de/imago images/MASKOT

Zwischen Schimmel, Chaos und Dauerkonflikten im Gruppen-Chat: Wie Münchner Studierende in überteuerten Wohngemeinschaften den Alltag überleben.

Von Luka Kraft

Finja sitzt im Unterricht, als ihr Handy vibriert. In der WG-Gruppe ist ein Bild aufgetaucht. „Get out!“, steht dort. Der Chat explodiert. Eine Person müsse ausziehen, heißt es. Man könnte dieser Person nicht mehr vertrauen. Von „Missbrauch“ ist die Rede. Kurz darauf muss eine Bewohnerin die Wohngemeinschaft verlassen. Der Auslöser? Eine Schüssel Müsli.

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