Von Bernd Kastner

Was nutzt ein gutes Instrument, wenn es unbezahlbar ist? Diese Frage stellt man sich im Rathaus, sobald die Stadt ein Haus kaufen, genauer: ihr Vorkaufsrecht in einem Gebiet mit Erhaltungssatzung ausüben will. Soll sich die Stadt die teure Immobilie leisten? Besser wäre es für die kommunale Kasse, wenn nicht der Markt den Preis bestimmt, sondern ein anderer, sozialer Mechanismus. Soll die Stadt also das Recht bekommen, den Gewinn eines Privateigentümers zu schmälern, zum Vorteil der Allgemeinheit? Grün-Rot im Rathaus sagt: ja!