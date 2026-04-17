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Neue Unterkunft für wohnungslose Frauen mit Hund„Es braucht erst ein Tier, um die Herzen der Menschen zu öffnen“

Lesezeit: 7 Min.

Die Zahl der Frauen ohne festen Wohnsitz in München lässt sich schwer erfassen, in den meisten Fällen bleiben sie eher unsichtbar (Symbolbild).
Die Zahl der Frauen ohne festen Wohnsitz in München lässt sich schwer erfassen, in den meisten Fällen bleiben sie eher unsichtbar (Symbolbild). IMAGO/Frank Hoermann/Sven Simon

Im kommenden Jahr eröffnet in München das erste Haus für wohnungslose Frauen mit einem Hund. Simone Ortner vom Sozialdienst katholischer Frauen über die besondere Bindung zwischen Tier und Mensch und einen kritischen Aspekt der großen Spendenbereitschaft für das Projekt.

Interview von Johanna Feckl

Bislang können wohnungslose Frauen mit einem Hund nirgends in München bleiben. Das soll sich ändern: Seit diesem April laufen die Sanierungsarbeiten an einem Haus in Thalkirchen – spätestens im Frühjahr nächsten Jahres soll es eröffnen und Platz für elf Frauen mit ihren Hunden bieten. Seit elf Jahren ist Simone Ortner, 57, die Bereichsleiterin für die Wohnungslosenhilfe vom Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) in München, der Trägerverein des Projekts. Im Gespräch erzählt die Sozialpädagogin unter anderem, wo wohnungslose Frauen mit einem Hund häufig unterkommen und wieso das ein hohes Risiko für gewaltvolle und sexuelle Übergriffe bedeutet.

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