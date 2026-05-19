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WohnungsgipfelWarum München beim Wohnungsbau nicht vorankommt

Lesezeit: 2 Min.

Bis in München tatsächlich die Baukräne anrücken, kann es schonmal dauern.
Bis in München tatsächlich die Baukräne anrücken, kann es schonmal dauern. Robert Haas

Eine Woche nach seiner Amtseinführung lädt Münchens neuer OB Dominik Krause zum Wohnungsgipfel. Dort werden Forderungen laut, was die Stadt ändern sollte – und wer bei strittigen Bauvorhaben am Ende entscheiden muss.

Von Sebastian Krass

Es muss vor allem schneller gehen, nicht nur beim Bau von Wohnungen, sondern auch auf dem Weg dahin. Das ist die Kernbotschaft, die von einem symbolträchtigen Termin am Dienstagvormittag im Rathaus ausgeht.

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