Mieten in den Stadtvierteln : So viel teurer wird Wohnen in München nach einem Umzug

Haben Sie etwa jeden Monat ein paar Hundert Euro übrig, deren Verlust nicht schmerzt? Wie viel mehr Münchnerinnen und Münchner in ihrem Viertel für eine andere Wohnung zahlen müssen – und wo es noch am günstigsten ist in dieser teuren Stadt.