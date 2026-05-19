Es muss vor allem schneller gehen, nicht nur beim Bau von Wohnungen, sondern auch auf dem Weg dahin. Das ist die Kernbotschaft, die von einem symbolträchtigen Termin am Dienstagvormittag im Rathaus ausgeht.
WohnungsgipfelWarum München beim Wohnungsbau nicht vorankommt
Lesezeit: 2 Min.
Eine Woche nach seiner Amtseinführung lädt Münchens neuer OB Dominik Krause zum Wohnungsgipfel. Dort werden Forderungen laut, was die Stadt ändern sollte – und wer bei strittigen Bauvorhaben am Ende entscheiden muss.
Von Sebastian Krass
Lesen Sie mehr zum Thema