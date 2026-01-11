Die städtische Wohnungsgesellschaft Münchner Wohnen (MW) gibt es erst seit zwei Jahren, aber in dieser kurzen Zeit hat sie schon viele negative Schlagzeilen produziert: deutlich verfehlte Neubauziele; monatelang stillstehende Baustellen; falsche Neben- und außergewöhnlich hohe Heizkostenabrechnungen; fehlende Informationen für Mieter; ausbleibende Reaktionen auf Beschwerden: Die Liste der bekannt gewordenen Missstände ist lang – nun will die „Münchner Wohnen“ verstärkt etwas gegen ihr schlechtes Image tun.