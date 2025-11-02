Die Münchner Polizei sucht Zeugen zu Einbrüchen, die sich tagsüber am vergangenen Donnerstag ereignet haben. In Neuhausen schlugen der oder die Täter in drei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses zwischen 6.45 und 16.30 Uhr zu im Bereich von Volkartstraße, Orffstraße und Landshuter Allee. In Hadern gelangten der oder die Täter zwischen 11.30 und 20 Uhr über den Balkon im ersten Stock in eine Wohnung im Bereich Stolzenfelsstraße, Ehrenfelsstraße und Kornwegerstraße. Hinweise an die Polizei unter 089/2910-0.