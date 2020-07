In einer Wohnung in Daglfing hat die Polizei am Donnerstag Utensilien zur Herstellung von Sprengsätzen sowie Schreckschusswaffen, Reizgas, Messer und eine Axt sichergestellt. Es handelte sich um einen Zufallsfund: Das Amtsgericht Rosenheim habe den Durchsuchungsbeschluss ursprünglich erteilt, nachdem der 22-Jährige mehrfach mit einer gestohlenen Kreditkarte bezahlt hatte. Zu ihrer Überraschung entdeckten die Beamten dann Schwarzpulver und Abrieb von Streichholzköpfen. Der 22-Jährige gab an, lediglich einen größeren Böller basteln zu wollen. Er wurde wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und gegen das Sprengstoffgesetz angezeigt. Die Ermittler prüfen einen Bezug zur Reichsbürgerszene.