Feuerwehrleute haben am Montag eine 80-Jährige aus ihrer brennenden Wohnung gerettet - und sie reanimiert, nachdem sie im Treppenhaus kollabiert war. Anwohner hatten am Montagmorgen schwarzen Rauch aus einem Fenster im siebten Stock eines Mehrfamilienhauses in Aubing gemeldet, wie die Feuerwehr mitteilte. Im Treppenhaus hörten die Feuerwehrleute bereits Hilferufe, die Einsatzkräfte retteten die 80-Jährige aus ihrer völlig verrauchten Wohnung. Sie wurde nach der notärztlichen Behandlung in eine Münchner Klinik eingeliefert. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar, die Polizei ermittelt zur Brandursache.